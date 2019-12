Gladbeck. Bislang unbekannte Täter konnten in Gladbeck mit Schmuck und weiterer Beute fliehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gladbeck: Einbrecher dringen in Wohnungen ein

Mit Schmuck als Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ellinghorster Straße. Am Mittwochnachmittag waren die Täter über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus gelangt, so die Polizei.

Zudem verschafften sich zwischen Dienstagmittag und Mittwochvormittag unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus an der Hölderlinstraße. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten Räume und Schränke nach Beute. Ob etwas gestohlen wurde kann noch nicht gesagt werden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111.