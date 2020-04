Gladbeck: Einbrecher nehmen zweimal einen Imbiss ins Visier

Die Polizei hat die Ermittlungen zu mehreren Einbrüchen an der Voßstraße in Gladbeck aufgenommen.

Gladbeck. Unbekannte schlugen in Gladbeck mehrfach an der Voßstraße zu. Sie drangen zweimal in einen Imbiss und in einen Kindergarten ein. Beute: Geld.

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag, wie Unbekannte gegen 23.30 Uhr in ein Imbissgeschäft in Gladbeck an der Voßstraße eindrangen. Als die Täter das bemerkten, flüchteten sie. Das war nicht der einzige Einbruch, der die Polizei am Wochenende beschäftigte.

Gladbeck: Von einem Firmengelände an der Dechenstraße wurden Kupferkabel entwendet

Die Täter hatten die Tür zu dem Imbiss an der Voßstraße aufgehebelt. In dem Geschäft versuchten sie, einen Geldspielautomaten aufzubrechen. Beide Einbrecher trugen laut Beschreibung einen Kapuzenpullover – einer war grau, einer schwarz.

Bereits in der Nacht zu Samstag waren unbekannte Täter in die gleiche Imbissstube eingedrungen. Sie hatten auch in diesem Fall die Eingangstür aufgehebelt. Sie brachen den Geldspielautomaten auf und stahlen daraus Geld.

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag knackten Eindringlinge ein Fenster zu einem Kindergarten an der Voßstraße. Sie suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Eine detaillierte Schadensmeldung liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Ein möglicher Tatzusammenhang zwischen den Fällen werde derzeit geprüft, so die Behörde.

Von einem Firmengelände an der Dechenstraße stahlen Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmittag Kupferkabel. Die Täter waren auf das Gelände gelangt, nachdem sie ein Loch in einen Stahlmattenzaun geschnitten hatten.

Hinweise erbitten die Kriminalkommissariate unter .