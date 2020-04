Gladbeck: Einbrecher schlagen Fensterscheibe ein

Die Polizei hat die Ermittlungen zu Einbrüchen in Gladbeck am Scheideweg und an der Voßstraße aufgenommen.

Gladbeck. In Gladbeck brachen Unbekannte in eine Physiotherapiepraxis und in ein Büro ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde in beiden Fällen nichts erbeutet.

In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag schlugen unbekannte Täter ein Fenster einer Physiotherapiepraxis auf dem Scheideweg ein und drangen dann in die Räume ein. In der Praxis suchten die Einbrecher nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen, steht der Polizei zufolge zur Zeit noch nicht fest.

In der Nachbarschaft des Scheidewegs, an der Voßstraße, brachen Täter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag in ein Büro ein, nachdem sie zuvor ein Fenster eingeschlagen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden nicht gestohlen.