Gladbeck: Einbrecher stehlen Reisepässe aus Wohnung

Unbekannte sind am Samstagabend in eine Wohnung an der Friedenstraße eingebrochen. Sie stahlen Reisepässe. Zu einem weiteren Einbruch ist es am Sonntag gekommen. Unbekannte stiegen in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Feldhauser Straße ein. Der Einbruch geschah tagsüber, so die Polizei. Die Einbrecher stahlen Geld und einen DVD-Player. In ein Café an der Bahnhofstraße sind Unbekannte in der Nacht zu Sonntag eingebrochen. Sie gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in die Räume. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen die Einbrecher nichts. Hinweise zu den Einbrüchen an: 0800/2361111.