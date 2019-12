Unbekannte sind in ein Haus an der Brahmsstraße eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck am Sonntag in ein unbewohntes, möbliertes Wohnhaus eingebrochen. Das Haus durchsuchten sie nach Beute.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Einbrecher steigen in unbewohntes Haus ein

In ein unbewohntes, möbliertes Wohnhaus an der Brahmsstraße sind am Sonntag Unbekannte eingebrochen. Zwei Türen standen offen, vermutlich wurden sie von den Einbrechern geöffnet, so die Polizei. Das Haus hatten die Unbekannten nach Beute durchsucht. Ob sie etwas stahlen, ist laut Polizei noch unklar. Hinweise an: 0800/2361111.