Gladbeck: Stadt erneuert Abwasserkanal in der Wielandstraße

Gladbeck. Die Stadt erneuert den Abwasserkanal in der Wielandstraße. Die Arbeiten beginnen am Montag. Auch Bushaltestellen werden verlegt.

Die Stadt Gladbeck erneuert ab Montag, 11. Mai, den Abwasserkanal in der Wielandstraße im Bereich der Kreuzung Feldstraße bis zum Bahnübergang. Darüber hinaus werden in der Feldstraße mehrere Hausanschlussleitungen in der Fahrbahn und im Gehwegbereich saniert. Anschließend wird die Fahrbahndecke in der Wielandstraße und Feldstraße (bis zu den Häusern 38/39) erneuert.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag in der Wielandstraße, die ab Mittwoch, 13. Mai, dann für voraussichtlich fünf Wochen im Abschnitt vom Bahnübergang bis zur Görlitzer Straße komplett gesperrt wird. Die Feldstraße ist in der Zeit eine Sackgasse. Nach Abschluss der Arbeiten in der Wielandstraße wird die Feldstraße voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Die Buslinie 252 fährt eine Umleitung

Auch die Buslinie 252 wird umgeleitet. Die Haltestelle „Görlitzer Straße“ wird in Fahrtrichtung Hermannschule auf die Görlitzer Straße verlegt. Die Haltestellen „Feldstraße“ und „Hürkamp“ entfallen. Die Haltestelle „Schrebergarten“ wird zur Haltestelle „Im Linnerott“ auf der Landstraße der Linie 258 verlegt.

Die gesamten Arbeiten dauern voraussichtlich sechs Monate. Ansprechpartner für Rückfragen beim Ingenieuramt ist Nico Möbius unter Tel. 02043 / 99-2176..