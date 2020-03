Gladbeck: „Equal Pay Day“ mit Programm im Magazin

Gladbeck. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gladbeck lädt zur kostenlosen Veranstaltung. Frauen verdienen in gleichen Jobs oft weniger als Männer.

Unter dem Motto „Alles verhandelbar?! Finanziell unabhängig und privat gleichberechtigt“ findet am 17. März im Künstleratelier Magazin an der Talstraße 11 ein öffentliches Programm rund um den „Equal Pay Day“ statt. Organisiert wurde die Veranstaltung mit Vortrag, Interviewrunde und Kabarett von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Gladbeck, Ulla Habelt.

Am 17. März ist der Tag, der symbolisch den Gehalts- oder Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen markiert. In Deutschland beträgt dieser seit 2016 fast konstant 21 bis 22 Prozent. Das diesjährige Motto will mit dem Vorurteil aufräumen, dass Frauen die Lohnlücke selbst zu verantworten haben. Es sei ein Mythos, dass Frauen nicht verhandeln wollen.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm

Im Magazin von Künstlerin Susanne Schalz erwartet die Besucherinnen und Besucher des Aktionstages ein abwechslungsreiches Programm: Zum Thema „Alles verhandelbar?!“ gibt Business Coach Sabine Enning Lind aus Dorsten in einem kurzen Vortrag praxisnahe Tipps für Frauen in Verhandlungssituationen. Die anschließende Interviewrunde steht ebenfalls unter dem Motto „„Alles verhandelbar?! Finanziell unabhängig und privat gleichberechtigt.“ Auf der Bühne – eine vielfältige Runde aus Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft: Ulla Habelt, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gladbeck, Sabine Enning-Lind (Business-Coach), Ayfer Candan (Familientherapeutin und Inhaberin der Gesellschaft für interkulturelle systemische Arbeit), Alina Przybyl (Jugendauszubildendenvertretung), Dominik Schad (Leiter Jobcenter im Kreis Recklinghausen).

Bei aller inhaltlicher Diskussion soll auch der kabarettistische Teil nicht zu kurz kommen: Vom Fitnesswahn über (gourmet-)kochende Männer bis zum letzten Klassentreffen („Petra Schröder hat im Gesicht was machen lassen“), was ist aus den alten Idealen geworden? Was ist aus den feministischen Träumen geworden? Wie sehr hat sich unsere Gesellschaft gewandelt? Wo stehen Frauen heute? Statt die Welt zu erobern, jonglieren Frauen im Multitasking zwischen Arbeit im Homeoffice, moderner Kindererziehung, Bioladen und Fitnesswahn hin und her - Freundinnen-Treff und feuchtfröhlicher Rommé-Abend inclusive. Die Kabarettistin Edith Börner spielt, liest, singt und plaudert mit dem Publikum über alte Rollenmuster und modernen Zeitgeist.

Die Veranstaltung anlässlich des Equal Pay Days richtet sich an alle Interessierten und ist kostenfrei.