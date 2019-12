Eine Autofahrerin ist in Gladbeck mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Gladbeck. Eine Autofahrerin ist in Gladbeck mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Frau verletzte sich.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Essenerin prallt mit ihrem Auto gegen einen Baum

Eine Autofahrerin ist am Montag gegen 0.30 Uhr auf der Horster Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum am Straßenrand geprallt. Die 44-jährige Essenerin verletzte sich bei dem Unfall und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Da sich bei ihr Anhaltspunkte ergaben, dass sie Alkohol getrunken hatte, wurde ihr ein Blutprobe entnommen, so die Polizei. Es entstand 4000 Euro Sachschaden.