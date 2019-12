Kinder vom Kindergarten Christus König haben am Donnerstag mit Bürgermeister Ulrich Roland und den Vertretern des GoFus e.V., Spielplatzpaten Mathias Schipper und Projektleiter Manfred Wenigmann, den neugestalteten Spielplatz an der Talstraße eröffnet.

Gladbeck. Aktive und ehemalige Profis der Fußballbundesliga sammeln Geld, um Spielflächen aufzuwerten. In Gladbeck erhielten zwei Spielplätze neue Geräte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Ex-Profis vom FC Schalke spenden Spielplatzgeräte

Mit der Hilfe von aktiven und ehemaligen Fußballprofis aus der Bundesliga können sich Kinder in Gladbeck jetzt auf nagelneuen Geräten und umgestalteten Spielplätzen austoben. Die Anlagen an der Talstraße in Zweckel (Ecke Höhenstraße) und am Waterhuk in Brauck wurden jetzt feierlich mit dem Spielplatzpaten und Ex-Profi Mathias Schipper (Schalke 04) eröffnet.

Bürgermeister Ulrich Roland dankte dabei auch Manfred Wenigmann vom Verein GoFus (Golfende Fußballprofis), in dem sich mehr als 500 golfende ehemalige und aktive Profifußballer organisiert haben, um auch Gutes zu tun. Jeweils 10.000 Euro spendete der Verein für die Umgestaltung der Spielflächen, die zwischen September und Dezember erneuert wurden.

An der Talstraße stehen jetzt eine neue Röhrenrutsche und zwei Wipptiere

An der Talstraße wurden neben einer neuen Röhrenrutsche mit einem zwei Meter hohen Podest auch zwei Wipptiere installiert. In diesem Zuge wurde auch der Hügel angepasst und zwei neue Fallschutzflächen angelegt. Die Gesamtkosten beliefen sich hier auf 34.000 Euro. Weitere 20.000 Euro hat die Stadt für den Spielplatz Waterhuk investiert. Dort wurde eine neue Spielkombination mit Rutsche und weiteren Kletterelementen installiert sowie Fallschutzflächen angelegt. Ein Großteil der Kosten kann über Mittel aus der Städtebauförderung getragen werden.

Mathias Schipper hat sich bereiterklärt, als Pate zur Verfügung zu stehen. Der GoFus e.V. hatte sich zuvor schon mit je 10.000 Euro an der Erneuerung des Kleinkinderspielbereiches am Spielplatz Berkenstockstraße und des Bolzplatzes am Nordpark beteiligt, die im Oktober wiedereröffnet wurden. „Mit ihrem Engagement schenken sie Freude, fördern Kinderlachen und den Spaß an der Bewegung“, lobte der Bürgermeister. Der Verein erwirtschaftet die Spendengelder über Golfturniere und durch Sponsoring. Bundesweit konnten bereits mehr als 160 Spielflächen aufgewertet werden.

Insgesamt investierte die Stadt Gladbeck im Jahr 2019 rund 170.000 Euro in die städtischen Spielflächen. Darin enthalten sind 50.000 Euro für den geplanten Umbau des Tarzanschwingers auf dem Abenteuerspielplatz in Wittringen. „Auch hier werden wir finanziell helfen“, kündigte Mathias Schipper für die GoFus an.