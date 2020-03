Die Uniper Fernwärme GmbH will in zwei Jahren das Kohlekraftwerk in Scholven stilllegen.

Kraftwerk Gladbeck: FDP ist weiterhin in Sorge um Fernwärmeversorgung

Gladbeck. Michael Tack (FDP) ist mit den Antworten der Stadtverwaltung auf seine Anfrage zur Sicherheit der Fernwärmeversorgung in Gladbeck unzufrieden.

Mit den Antworten der Stadtverwaltung auf seine Anfrage zur Sicherheit der Fernwärmeversorgung in Gladbeck zeigt sich Michael Tack, FDP-Vorsitzender und Bürgermeister-Kandidat, unzufrieden: „Der Hinweis, dass sich Gladbeck in einem Fernwärme-Verbundnetz befinde, das nach Auskunft von Uniper Energie bereits aus unterschiedlichen Quellen bezieht, ist als Nachweis für die Sicherheit unzureichend“, kritisiert er.

Zum Verbundnetz gehöre als wichtigster und größter Einspeiser das neue Kraftwerk in Datteln, das landesweit in der Kritik steht, weil es mit Kohle betrieben wird. Tack: „Was aus dem Ausstiegsszenario aus der Steinkohle in Zukunft wird, ist zur Zeit ungewiss. Wenn der größte Einspeiser ausfällt, gibt es mit Sicherheit Fernwärme-Versorgungsprobleme.“

FDP: Ausbau der Fernwärmeversorgung werde nicht konkret angegangen und auch nicht konkret geplant

Der FDP-Vorsitzende entnimmt der Antwort der Stadtverwaltung auch, dass der weitere Ausbau der Fernwärmeversorgung nicht konkret angegangen und auch nicht konkret geplant werde: „Kraft-Wärme-Kopplung, die die eingesetzte Energie sowohl zur Strom- als auch für Wärmeerzeugung nutzt, ist die effektivste Art der Energienutzung. Je effektiver ein Brennstoff genutzt wird, desto geringer ist der CO2-Ausstoß insgesamt. In einer Stadt wie Gladbeck, in der der Klimanotstand ausgerufen wurde und in der bereits ein Fernwärmenetz besteht, muss es verstärkt Planungsanstrengungen geben, den CO2-Ausstoß deutlich zu verringern.“