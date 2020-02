Gladbeck: Feuerwehr bereitet sich auf Sturmtief Sabine vor

Die Feuerwehr in Gladbeck bereitet sich auf das vorhergesagte Sturmtief Sabine, das mit Orkanböen bis 120-Stundenkilometern ab Sonntagnachmittag bis Montagabend erwartet wird, seit Samstag vor. „Unsere Gerätschaft wird zwar immer Einsatzbereit gehalten, aber wir haben jetzt noch einmal zur Sicherheit alles nachkontrolliert“, so der wachhabende Einsatzleiter Maik Koschewitz, zum Beispiel, dass die Kettensägen mit allen Betriebsmitteln gefüllt und Funktionstüchtig sind.

Die Feuerwehr Gladbeck ist in den Alarmplan des Kreises für extreme Wetterlagen über die Kreisleitstelle der Feuerwehr eingebunden. „Wir haben aber auch in Gladbeck eine lokale Einsatzleitung aufgebaut und scharf geschaltet“, so Maik Koschewitz, „über die wir unsere Kräfte koordinieren können“. Das gelte auch für die Züge der Freiwilligen Feuerwehr, die alle vorab informiert, aber noch nicht in Alarmbereitschaft versetzt worden sind. Das gilt auch auch für das Technische Hilfswerk Gladbeck/Dorsten mit Standort an der Stollenstraße in Rentfort, die in den Alarmplan des Kreises eingebunden sind. „Wir sind mit einem Vorlauf von etwa einer halben Stunde Einsatzbereit“, so Pressesprecher Peter Boll. In Gladbeck sind zwei technische Züge stationiert, mit dem Schwerpunkt Bergungsgerät sowie die Pumpengruppe für Wasserschäden.

Die Gladbecker Schulen sind geschlossen, Lehrkräfte aber vor Ort

Die Gladbecker Schulen bleiben am Montag aufgrund des Sturmereignisses geschlossen, um die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Schulweg nicht zu gefährden. Dies gilt auch für die Bischöfliche Jordan-Mai-Schule und die Freie-Waldorf-Schule. Lehrkräfte sind aber vor Ort, um Kinder zu betreuen, deren Familien von der Schulschließung nichts mitbekommen haben. Schülerinnen und Schüler in einem Berufsausbildungsverhältnis, die am Berufskolleg unterrichtet werden, arbeiten an diesen Tagen im Ausbildungsbetrieb, soweit dieser zumutbar erreicht werden kann. Die Kitas bleiben geöffnet, hier entscheiden die Eltern selbst, ob sie ihr Kind bringen oder zu Hause behalten möchten.

Generell gilt für die Bevölkerung, dass während des Sturms der Aufenthalt im Freien vermieden werden sollte, insbesondere in Wäldern, Parkanlagen, auf Friedhöfen oder in der Nähe von Baugerüsten. Auch Autofahrer müssen sich angesichts der Orkanwarnung auf schwierige Verkehrsverhältnisse einstellen und mit umgestürzten Bäumen, herabfallenden Ästen sowie deutlich längeren Fahrzeiten rechnen. Vor einem Jahr war vor der roten Ampel an Kreuzung Grabenstraße/Wilhelmstraße in der Gladbecker Stadtmitte ein Baum auf ein wartendes Auto gestürzt, wie durch ein Wunder wurde niemand schwer verletzt. „Bei schwerem Sturm sollte man das Auto besser stehen lassen. Ansonsten gilt: Defensiv fahren, Geschwindigkeit reduzieren, beide Hände ans Lenkrad und volle Konzentration auf die Straße“, rät Verkehrsexperte Prof. Dr. Roman Suthold vom ADAC Nordrhein.

Einige Straßen im Kreisgebiet sind vorsorglich gesperrt worden

Wegen der angekündigten Orkanböen haben die Verantwortlichen des Kreises mit beteiligten Städten entschieden, vorsorglich dort einige Straßensperrungen einzurichten, wo bei vorherigen Orkanböen viele Bäume umgestürzt waren und der Bestand aufgrund des heiß-trockenen Sommers geschwächt ist. Mit dem Hintergrund, um so Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern und Einsatzkräften vorzubeugen. Seit Sonntagmittag betrifft das Teile der Granatstraße, der Holtwicker Straße und Merfelder Straße in Haltern am See.; in Datteln Teile der Redder Straße in Datteln und die Recklinghäuser Straße Dorstener/Bertlicher/Dorfstraße zwischen Marler Straße in Herten-Bertlich und Friedhofstraße in Marl-Polsum. Darüber hinaus wird empfohlen, auch die Recklinghäuser Straße zwischen der Haardklinik und dem Bossendorfer Damm (Landesstraße) zu meiden.

Die Kreisverwaltung informiert über die aktuelle Entwicklung im Kreis auch über die Social-Media-Kanäle auf Facebook (Kreis Recklinghausen) und Twitter (@kreis_re).