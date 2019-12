Die Feuerwehr Gladbeck hat am Sonntagvormittag eine Ölspur an der Schwechater Straße beseitigt.

Gladbeck. Die Feuerwehr hat am Sonntagvormittag eine Ölspur auf der Schwechater Straße beseitigt. Das Öl war aus einem Auto ausgelaufen.

Gladbeck: Feuerwehr beseitigt Ölspur an Schwechater Straße

Die Feuerwehr Gladbeck hat am Sonntagvormittag an der Schwechater Straße eine Ölspur beseitigt. Das Öl war aus einem Auto ausgelaufen, das an der Spielothek am Abrissgebäude Schwechater Straße 38 geparkt hatte und schließlich auf die Straße Richtung Berliner Straße gefahren war. „Die Ölspur war rund 800 Meter lang“, so Einsatzleiter Dirk Adamowski. Die Feuerwehr streute die Ölspur ab. Der verursachende Autofahrer konnte nicht ausfindig gemacht werden.

