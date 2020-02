In der Nacht zu Samstag hat in Gladbeck ein Container für Altkleider gebrannt.

Gladbeck. In Gladbeck hat in der Nacht zu Samstag ein Altkleider-Container gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand an der Feldhauser Straße.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Feuerwehr löscht brennenden Altkleider-Container

In der Nacht zu Samstag hat in Gladbeck ein Altkleider-Container gebrannt. Ein 16-jähriger Gladbecker meldete am Samstag um 1.15 Uhr den Brand des Containers an der Feldhauser Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand.

An dem Container entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gladbeck unter 0800 2361 111 entgegen.