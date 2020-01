Gladbeck / Marl. Die Gladbecker Steuerzahler sind aufgerufen, den Service der Behörde zu bewerten. Die Meinung kann bequem online und anonym kundgetan werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Finanzamt fragt Bürger nach ihrer Meinung

Die Bürgerbefragung der Finanzämter Im Vest, darunter die für Gladbeck zuständige Behörde in Marl, läuft noch bis Ende Februar. Sie ist Teil der vor knapp einem Jahr begonnene Bürgerbefragung der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, dei jetzt in ihren Endspurt geht. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger in Gladbeck noch einmal gefragt, sich zu beteiligen und ihre Meinung zum Service zu sagen. Unter www.ich-mache-mit.nrw.de kann bis zum 29. Februar 2020 anonym online abgestimmt werden.

Bereits mehr als 58.000 Bürgerinnen und Bürger – und damit schon jetzt fast doppelt so viele Teilnehmer als bei der vorhergehenden Befragung aus dem Jahr 2016 – sind dem Aufruf gefolgt und haben das für sie zuständige Finanzamt bewertet. „Die große Resonanz auf unsere Befragung ist für uns ein klares Zeichen, dass es den Bürgerinnen und Bürgern ein Anliegen ist, die Zusammenarbeit mit Ihrem Finanzamt vor Ort zu fördern. Daher ist Ihr Feedback für uns sehr wichtig: Wir können erkennen, in welchen Bereichen wir bereits gut aufgestellt sind, aber auch in welchem Bereich wir uns noch verbessern können. Nutzen Sie die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen und machen Sie bei der Befragung mit“, wirbt die Dienststellenleiterin in Marl, Sabine Trübsand.

Wie gut sind die Mitarbeiter telefonisch erreichbar

Im Zuge der Befragung können die Teilnehmer unter anderem bewerten, wie zufrieden sie mit dem Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihrem Finanzamt oder mit der telefonischen Erreichbarkeit sind. Neben speziellen Fragen zu ihrem Finanzamt werden sie auch zu behördenübergreifenden Themen befragt, zum Beispiel zur Nutzerfreundlichkeit der elektronischen Steuererklärung über ELSTER und dem Service der vorausgefüllten Steuererklärung.

Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen wird die Ergebnisse der Bürgerbefragung im Frühjahr 2020 veröffentlichen. Weitere Informationen finden unter www.ich-mache-mit.nrw.de.