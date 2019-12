Gladbeck. Eine 51-Jährige ist am Donnerstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Eine Frau aus Hamm war in der Abfahrt der A2 auf ein Auto aufgefahren.

Gladbeck: Frau wird bei Autounfall leicht verletzt

Eine Gladbeckerin ist am Donnerstagmittag bei einem Autounfall leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin (26) aus Hamm war gegen 13.40 Uhr in der Abfahrt der A2 in Höhe der Einmündung Beisenstraße auf das Auto eines 52-Jährigen und einer 51-Jährigen aus Gladbeck aufgefahren. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 51-Jährige leicht. Sie wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Es entstand rund 350 Euro Sachschaden, so die Polizei.