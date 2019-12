Gladbeck. Eine Gladbeckerin von einem Linienbus angefahren worden. Die Frau verletzte sich dabei schwer. Der Busfahrer bemerkte den Vorfall nicht.

Gladbeck: Fußgängerin wird von Linienbus angefahren

Eine Gladbeckerin ist am Dienstagabend von einem Bus angefahren worden. Der Fahrer eines Linienbusses der Vestischen war gegen 17.45 Uhr an einer Haltestelle an der Humboldtstraße losgefahren und touchierte dabei mit dem Fahrzeugheck die Gladbeckerin (57). Sie verletzte sich schwer und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 58-jährige Busfahrer aus Bottrop hatte den Unfall nicht bemerkt, konnte aber ermittelt werden, so die Polizei.