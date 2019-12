Gladbeck. Internationale Jugendliche reisen nach Deutschland und suchen Gastfamilien in Gladbeck und Umgebung. Eine Bewerbung ist jetzt möglich.

Gladbeck: Gastfamilien für Austauschschüler gesucht

Geborgenheit und Sicherheit schenken während des Schüleraustauschs und dabei selbst eine bereichernde Erfahrung machen: Ab Februar 2020 haben Familien in Gladbeck und Umgebung wieder die Möglichkeit, ein internationales Gastkind für ein halbes oder ganzes Schuljahr bei sich zu Hause aufzunehmen. Konkret reisen Lucia (16) und Manuel (17) aus Argentinien in die Emscher Lippe Region, um hier in einer Gastfamilie Land und Leute kennenzulernen und sich persönlich weiterzuentwickeln.

Lucia (16) freut sich auf ihre Gastfamilie in Gladbeck. Foto: AFS / Interkulturelle Begegnungen e.V.

Insgesamt kommen ab Februar rund 100 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren über den Verein „AFS Interkulturelle Begegnungen e.V“ nach Deutschland. Die in den USA vor 70 Jahren von Sanitätswagenfahrern als „American Field Service“ gegründete gemeinnützige Organisation, vermittelt weltweit Schüleraustausche und Freiwilligendienste. In vielen Gastfamilien entwickeln sich lebenslange Freundschaften zwischen den Kulturen. Lucia, 16, aus Argentinien freut sich auf ihr Jahr in Deutschland: „Mein Ziel während des Austauschjahres ist, mehr über die Sprache und die deutsche Kultur zu lernen.“ Lucia sucht wie Manuel eine Gastfamilie in Gladbeck. Der 17-Jährige liest leidenschaftlich gerne Bücher und wandert gern: „Es macht mir Spaß, Deutsch zu lernen und mich so auf meinen Auslandsaufenthalt vorzubereiten.“

Der Begriff der Gastfamilie ist dabei weit definiert. Es können sich Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare und Senioren darum bewerben, Jugendlichen aus aller Welt ein liebevolles Zuhause auf Zeit zu bieten.

Auch Manuel (17) sucht ein Zuhause auf Zeit in Gladbeck und Umgebung. Foto: AFS / Interkulturelle Begegnungen e.V.

Wichtig sind ausreichende Räumlichkeiten, etwas Zeit und Gastfreundschaft, sowie Neugierde auf eine andere Kultur. Eine Aufnahme ist für einen Zeitraum ab sechs Wochen bis zu einem Jahr möglich. AFS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in der Region sowie aus der Geschäftsstelle in Hamburg bereiten die Gastfamilien vor und begleiten alle Beteiligten.

Interessierte Gladbecker, die ein Gastkind aufnehmen möchten, können sich im Internet unter www.afs.de/gastfamilie erkundigen oder direkt an die Austauschorganisation AFS wenden – unter der Telefonnummer 040 399222-90 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de.