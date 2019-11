Gedenkstättenfahrer Georg Liebich (4.v.l.), hier bei der Israelreise in diesem Jahr, bietet 2020 wieder Fahrten für Jugendliche nach Israel und Berlin an, bei denen sich die Jugendlichen mit dem Thema Holocaust auseinandersetzen.

Awo-Sozialarbeiter Georg Liebich lädt Jugendliche ein, sich mit dem Thema Holocaust auseinanderzusetzen. Die Reisen gehen nach Berlin und Israel.

Gladbeck: Georg Liebich reist wieder zu Gedenkstätten

Gladbeck. Gedenkstättenfahrer Georg Liebich bietet im kommenden Jahr 2020 erneut ehrenamtlich in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt Fahrten für Jugendliche nach Berlin und Israel an, wo sie historische Orte von NS-Verbrechen und Gedenkstätten für die Opfer besuchen können. Mit den Gedenkstättenfahrten möchte Liebich jungen Menschen aus Gladbeck die Möglichkeit bieten, sich intensiver mit den menschenverachtenden Ideologien der Nationalsozialisten und den damit verbundenen Lebens-und Leidensgeschichten von Holocaust-Überlebenden zu befassen.

Israelkenner Georg Liebich: „Die Gedenkstättenfahrten sind auch ein Versuch, dass Bewusstsein der Jugendlichen für Ungerechtigkeiten anderen Menschen gegenüber zu schärfen.“ Die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit solle auch sensibilisieren für gesellschaftspolitische Vorgänge in der Gegenwart, um somit ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und für mehr Toleranz in unserer Gesellschaft zu setzen, so der hauptberuflich als Sozialarbeiter tätige Gladbecker, der bereits seit vielen Jahren Gedenkstättenfahrten anbietet.

Zu Ostern geht es nach Berlin, im Sommer nach Israel

Während des Berlin-Aufenthaltes steht auch ein Besuch des Hauses der „Wannsee-Konferenz“ an – hier die Gruppe bei der Gedenkstättenfahrt 2019. Foto: Liebich

Nach Berlin geht es im kommenden Jahr vom 14. bis 18. April (Osterferien): 23 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 26 Jahren können mitfahren. Neben dem Besuch der NS-Gedenkstätten (u.a. Haus der Wannsee-Konferenz, Jüdisches Museum und Museum Otto Weidt, jeweils mit Zeitzeugengesprächen) steht auch eine Stadtrundfahrt auf dem Programm. Im Preis von 100 Euro sind folgende Leistungen enthalten: Bahnfahrt, Übernachtung mit Frühstück, Fahrkarte für die U/S-Bahn in Berlin, Literatur zur Fahrt, Dokumentationsmappe sowie alle Programmpunkte.

In den Sommerferien können 23 Jugendliche im Alter zwischen 18 und 26 Jahren an einer Gedenkstättenfahrt nach Israel teilnehmen. Die Fahrt findet vom 13. bis 22. Juli statt. die Kosten für diese Fahrt betragen 650 Euro. Im Vordergrund der Fahrt nach Israel wird die Auseinandersetzung mit der Shoah stehen. Liebich: „Des Weiteren werden wir uns mit der jüdischen Kultur und ihren Traditionen befassen.“ Die Entstehungsgeschichte des Staates Israel und die damit verbundenen Schwierigkeiten der Jüdischen-Arabischen Koexistenz sowie die aktuelle politische Situation werden weitere Themen der Reise sein. In der Zeit vom 27. Februar bis zum 8. März 2020 bietet Georg Liebich, von ihm privat organisiert, auch eine Reise für Erwachsene nach Israel an. Hier gibt es noch zwei Restplätze.

Weitere Informationen und Anmeldungen zu den Fahrten unter: georg-liebich-eisele.de