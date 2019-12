Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck hat sei langem sechs Partnerstädte

1993 schmiedete Gladbeck ein neues Städtebündnis: das mit der türkischen Stadt Alanya. Es war die sechste Städtepartnerschaft. Am Anfang aller Gladbecker Städtepartnerschaften stand die Freundschaft mit Marcq-en-Baroeul, die 1964 besiegelt wurde und ein Zeichen für die europäische Aussöhnung war.

Kurz darauf, 1966, folgte die offizielle Besiegelung freundschaftlicher Beziehungen mit dem österreichischen Schwechat. Das Bündnis mit dem englischen Enfield folgte 1970. Ein Verbindung in den fernen Osten kam 1988 mit Fushun in China dazu. Nach dem Mauerfall knüpfte Gladbeck 1990 zu Wodizislaw in Polen.

1997 gelangte die Maschinenhalle Zweckel, seit 1988 ein Industriedenkmal, in die Obhut der „Stiftung Industrie- Denkmal“. Seitdem wurde die 1909 erbaute und 1963 stillgelegte Halle in Stand gesetzt und als Event- und Kulturtempel genutzt. Seit 2004 ist sie Spielort der Ruhrtriennale und über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt.