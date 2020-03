Am Fastentuch in der Heilig-Kreuz-Kirche in Gladbeck treffen sich Gläubige zum stillen Gebet.

Fastenzeit Gladbeck: Heilig Kreuz ist Ort des Gebets am Fastentuch

Gladbeck. In der abgedunkelten Kirche Heilig Kreuz in Gladbeck sind Gäste zum Gebet eingeladen. Für den 2. April ist ein Kreuzweg mit Meditation geplant.

Zu einem stillen Gebet am Fastentuch lädt das ehrenamtliche Organisationsteam der Gemeinde Heilig-Kreuz in Butendorf ein. Die einstündige Veranstaltung in dem katholischen Gotteshaus, Horster Straße 131, beginnt um 19.30 Uhr.

Gladbeck: Geplant ist eine Kreuzweg mit Meditation

Mitorganisatorin Marianne Grundmann erklärt: „Die Kirche wird ganz abgedunkelt. Wir verzichten bewusst auf Kerzen.“ Schließlich befinden sich gläubige Christen derzeit in der Zeit des Fastens und der Vorbereitung auf Ostern. Lediglich das Fastentuch, eine Arbeit der Künstlerin Claudia Merx, stehe in einem besonderen Licht, so Marianne Grundmann.

Die 45-Jährige: „Zu diesem stillen Gebet kann jeder kommen, wie er möchte. Vielleicht möchte sich jemand fünf Minuten in der Heilig-Kreuz-Kirche aufhalten, ein anderer zehn Minuten. Oder gar eine halbe Stunde oder länger.“ In diesen Augenblicken soll den Gästen die Möglichkeit gegeben werden, zur Ruhe und zum Nachdenken zu kommen.

Ein zweiter Termin in der Fastenzeit ist für den 2. April, den Donnerstag vor der Karwoche, in Heilig Kreuz geplant: ein Kreuzweg mit Meditation zum Thema Gewalt. Beginn: 20 Uhr.