Der teure Ehering futsch, aus dem Hotelzimmer verschwunden – und der Betreiber weigert sich, dafür zu haften. So lässt sich kurz umreißen, was Jan Eengelberd zurzeit umtreibt, der den Diebstahl durch einen Hotelmitarbeiter vermutet. Der Gladbecker hat Rechtsanwalt Arndt Kempgens eingeschaltet, der ihm Mut macht. Selbst bei dünner Beweislage habe ein Gast durchaus Chancen, das Hotel für seine aus dem Zimmer verschwundenen Gegenstände haftbar zu machen.

Zunächst zum Fall, den Jan Eengelberd so schildert: Geschäftlich habe er sich im Münsterland aufgehalten, in einem familiären Hotel übernachtet und dann ausgecheckt. Ein paar Stunden später sei ihm dann aufgefallen, dass er nach der Morgentoilette wohl vergessen hatte, den Ehering wieder anzulegen. „Den mache ich immer ab, wenn ich mir die Haare mit Gel zurechtmache“, erklärt der 33-Jährige. Im Hotel zurück, habe das 600 Euro teure Schmuckstück aber nicht am Waschbecken des bereits hergerichteten Zimmers gelegen. Die Suche im Hotel und selbst das Aufschrauben des Siphons am Waschbeckenabfluss, in den der Ring hätte gefallen sein können, blieben erfolglos. Von seinem Verdacht, dass ein Hotelangestellter den Goldring eingesteckt haben könnte, habe sich die Hotelleitung nichts angenommen. Letztlich habe er deshalb Rat beim Rechtsanwalt gesucht.

Die Hotelinhaberin weist die Verdächtigung gegen ihre Mitarbeiter entschieden zurück

Die Hotelinhaberin weist auf Anfrage der WAZ jede Verdächtigung zurück. Sie beschäftige langjährige Mitarbeiter, denen sie vertraue. Dass Schmuck mal verlegt werde und dem Gast das erst nach der Abreise auffalle, das komme durchaus mal vor. „Wir haben in der Vergangenheit schon teuren Schmuck auf Zimmern gefunden, den wir dann selbstverständlich den Gästen haben zukommen lassen.“ Man habe sich auch im geschilderten Fall bemüht, den Ring zu finden, mit mehreren Leuten die Räumlichkeiten vergeblich durchsucht. Sie wisse nicht, wo sich der Gast – „der sich mit lauten Diebstahlsverdächtigungen sehr unfreundlich aufgeführt hat“ – noch aufgehalten und den Ring verloren haben könnte. Im Hotel und auf den Zimmern würden zudem Schrifttafeln darauf hinweisen, dass man für den Verlust von Wertgegenständen nicht hafte.

Erinnerungsfoto nach der Trauung: Da sitzt der goldene Ehering von Jan Eengelberd noch fest auf dem Finger. Foto: Eengelberd / Jan Eengelberd

Jan Eengelberd sagt, der Ehering habe fest am Finger gesessen, „so dass ich den nicht einfach verlieren kann“. Und Arndt Kempgens erläutert, dass der Hinweis auf den Haftungsausschluss nicht generell gelte. Im Bereich einer Restaurantgarderobe, der öffentlich zugängig ist, könne dieser Hinweis auf die Aufsichtspflicht des Gastes gegenüber seinen Wertgegenständen in der Manteltasche gelten, „aber nicht für ein verschlossenes Hotelzimmer“. Dieses sei für Unbefugte nicht zugängig. Bei der Vermutung, dass ein Hotelangestellter den Wertgegenstand eines Gastes eingesteckt hat, könne sich das Hotel nicht der Verantwortung entziehen. Kempgens: „Der Gast ist mit dem Hotel einen Vertrag zu den Dienstleistungen eingegangen.“ Und das Hotel bediene sich zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten anderer Personen, wie etwa Zimmermädchen. Wenn diese Erfüllungsgehilfen etwas aus dem Zimmer entwendeten, „dann haftet das Hotel laut Bürgerlichem Gesetzbuch dem Gast gegenüber, gemäß des § 278“. Dieser Paragraf stelle die Verantwortung für ein Verschulden von Personen fest, „derer man sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient“.

Die Chancen für Hotelgäste, einen Wertgegenstand ersetzt zu bekommen, sind besser als viele denken

Wichtig sei freilich der Nachweis, dass der Wertgegenstand im Zimmer gewesen ist, das man dann abgeschlossen und verlassen habe. Im Fall Eengelberd gebe es keine Zeugen, hier käme es letztlich im Falle einer Gerichtsverhandlung darauf an, wessen Aussage der Richter mehr folgt. Generell sieht Kempgens aber gute Chancen für Hotelgäste, den Verlust eines Wertgegenstandes vom Hotel ersetzt zu bekommen. „Die Chancen sind besser als viele denken.“ Man habe gute Aussicht auf Erfolg, „wenn man Zeugen hat, die bestätigen können, dass etwa das verschwundene Handy auf dem Nachttisch lag, als man zum Frühstück das Zimmer verlassen hat“. Beim aktuellen Ehering-Streit hoffen Anwalt und Mandat noch, einen Rechtsstreit zu verhindern, „indem eine gütliche Einigung möglich wird“.