Gladbeck: JU-Chef Ernst plädiert für mehr Polizeipräsenz

Der Vorsitzende der Jungen Union und CDU-Ratskandidat Robert Ernst plädiert für mehr Polizei- und KOD-Präsenz in der Stadt.

Gladbeck. Der CDU-Politiker Robert Ernst fordert angesichts des Überfalls in der Tiefgarage des City-Centers Gladbeck auch eine stärkere Präsenz des KOD.

JU-Vorsitzender Robert Ernst, Ratskandidat der CDU bei der Kommunalwahl im September, plädiert angesichts des „verabscheuungswürdigen Übergriffs in der Tiefgarage des City-Centers“ für mehr Präsenz von Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD).

Ernst: „Die Kriminalität in Gladbeck mag zwar objektiv nicht steigen, subjektiv steht der Statistik jedoch das Empfinden der Gladbecker entgegen.“ Es bedürfe eines Umdenkens in der Stadt, so der Unions-Politiker.

Ernst: Bürger müssen sich jederzeit sicher fühlen

„Zu jeder Zeit müssen sich die Gladbecker Bürger sicher und die dunklen Gestalten in dieser Stadt beobachtet fühlen.“ Zunehmende Übergriffe und Diebstähle in der Stadt stellten ein Zeichen dar. Gladbeck müsse auch gefühlt wieder sicher werden, so Ernst.