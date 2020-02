Gladbeck: Junge Einbrecherinnen von Polizei geschnappt

Gladbeck. Zwei junge Frauen konnten auf frischer Tat von der Polizei in der Gladbecker City festgenommen werden. Sie waren in ein Geschäft eingestiegen.

Zwei junge Einbrecherinnen sind am frühen Mittwochmorgen auf frischer Tat von der Polizei in der Gladbecker Innenstadt ertappt und festgenommen worden Sie waren gewaltsam in ein Ladenlokal eingestiegen.

Ein Anwohner des Goetheplatzes hatte gegen 4 Uhr in der Frühe die Polizei alarmiert, weil er verdächtige Beobachtungen gemacht hatte und den Einbruch in ein Ladenlokal befürchtete. Vor Ort eingetroffen konnte die Polizeistreife eine 17-Jährige und eine 21-Jährige, beide aus Gladbeck, im Ladenlokal überraschen und vorläufig festnehmen.

Schmuck, Geld und Kosmetikartikel hatten die Frauen schon zusammengestellt

Die beiden tatverdächtigen Frauen hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Geschäft verschafft und unter anderem bereits Schmuck, Kosmetikartikel, eine Sonnenbrille, Bargeld, Elektrogeräte und einen Rucksack zusammengesammelt. Sie sind der Polizei bereits aufgrund anderer Strafanzeigen bekannt.

An einen benachbarten Ladenlokal entdeckte die Polizei zudem Hebelspuren im Zugangsbereich. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.