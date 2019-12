Gladbeck. Der Tatverdächtige wird nach einem Enkeltrick gesucht. Er soll einer Gladbecker Seniorin den Schmuck gestohlen haben.

Gladbeck: Junger Mann nach miesem Enkeltrick gesucht

Offensichtlich mit der miesen Masche des Enkeltricks ist eine Gladbecker Seniorin bestohlen worden. Die Polizei sucht Die Polizei hat dazu einen Tatverdächtigen ermittelt, zu dem sie jetzt mit einem Fahndungsbild weitere Zeugenhinweise erbittet.

Die Tat ereignete sich bereits am 17. September 2019. Durch das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung (Enkeltrick) gelangte der junge Mann in die Wohnung einer 85-Jährigen in der Gladbecker Stadtmitte. Dort erschlich er sich das Vertrauen der Frau und entwendete eine Kassette, in der sich Schmuck mit einem Wert von rund 1500 Euro befand.

Zu dem Tatverdächtigen wurde ein Foto ermittelt, das jetzt zur Veröffentlichung frei gegeben worden ist. Der junge Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,60 Meter klein und von kräftiger Statur. Er hatte bei der Tat eine Tasche mit Anziehsachen mit dabei und trug eine weißes T-Shirt und ein Cappy auf dem Kopf. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter 0800/2361 111.