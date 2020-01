Gladbeck: Karnevalisten fiebern den tollen Tagen entgegen

Gladbeck Helau! Die heiße Phase rückt näher. „Unser Prinzenpaar und die beiden großen Garden waren schon unterwegs, aber so richtig los geht’s Anfang Februar. Wir können es alle kaum noch erwarten.“ Die Vorfreude ist Heike Walter, der Pressesprecherin des Karnevalsclubs Wittringer Ritter, deutlich anzumerken. Kein Wunder: Zum ihrem närrischen 22. Geburtstag wollen es die Ritter so richtig krachen lassen.

Für das Prinzenpaar reiht sich Termin an Termin

Allen voran natürlich Volker I. (Ristau) und Tine I. (Hälker). Für die Majestäten reiht sich in den kommenden Wochen Termin an Termin. Sie sind stolz darauf, ihre Heimatstadt bei auswärtigen befreundeten Vereinen repräsentieren zu dürfen. Ein bisschen mehr noch aber freuen sie sich bestimmt auf ihre Auftritte bei den vereinseigenen Veranstaltungen.

Die Jolly-Family tritt auf der Gala-Sitzung der Wittringer Ritter am 22. Februar in der Gladbecker Stadthalle auf.

Los geht es am 16. Februar mit Kinderkarneval. Ab 14 Uhr können sich kleine Jecken in der Stadthalle bespaßen lassen und selber aktiv werden. Clown-Zauberer Daniel verwandelt Luftballons in lustige Tiere und bringt den Kindern allerlei Zaubertricks bei. Die Jugend- und die Juniorengarde lassen die Beine fliegen und animieren die kleinen Besucher anschließend bei der Kinderdisco, die Tanzfläche zu stürmen.

Als Gäste von auswärts kommen die Kinderprinzenpaare aus Recklinghausen und Datteln und bringen ihre Garden und Solomariechen mit. Und schließlich gibt’s bei den Wittringer Rittern in diesem Jahr auch zwei Gesangstalente. Klara und Scarlet haben ein paar Stimmungslieder einstudiert.

Die Gala-Sitzung der Wittringer Ritter ist am 22. Februar

Zurück zum reinen karnevalistischen Programm kehren die Wittringer Ritter bei ihrer Gala-Sitzung am 22. Februar. Keine „Stars“ kommen in diesem Jahr in die Stadthalle, sondern Akteure aus den närrischen Hochburgen Köln und Düsseldorf: Die Jolly Family – nein, nicht die Kelly Family –, eine 2013 gegründete Düsseldorfer Karnevalscombo, will mit einem Bühnenprogramm aus Musik, Show und Tanz begeistern. Die achtköpfige Truppe, Markenzeichen Schotten-Outfit, schreibt ihre Lieder selbst oder denkt sich Texte zu bekannten Melodien aus. Auch Klassiker wie „Im Rheinland geboren“ hat sie im Repertoire.

„Harry un Achim“ steigen in die Bütt. Das Duo aus Köln hat sich mit seinen Zwiegesprächen einen Namen im rheinischen Karneval gemacht. Ihre Themen suchen und finden Harry (Harald Quast) und Achim (Schall) bei den kleinen und großen Ereignissen des Alltags. „Sie spielen sich herrlich jeck die Pointen zu“, schwärmen Fans des wortgewandten Duos. Hoffentlich sind alle Besucher sattelfest im rheinischen Dialekt. Das wäre auch gut beim Auftritt der „Krageknöpp Kölsch“. Seit 1974 ist die Band in der 5. Jahreszeit mit kölscher Mundart-Karnevalsmusik unterwegs. Auch zwei bühnenfüllende Tanzcorps aus Erkelenz und Krefeld konnten die Wittringer Ritter verpflichten.

Gladbeck Kartenverkauft läuft schon Der Kartenvorverkauf für Kinderkarneval und Gala-Sitzung hat bereits begonnen. Wer mitmachen möchte, sollte sich also sputen. Die Veranstaltung für die kleinen Narren beginnt am 16. Februar um 14 Uhr. Karten zum Preis von 4.50 Euro gibt es an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Die Gala-Sitzung am 22. Februar beginnt in diesem Jahr – wegen des 22. Geburtstags der „Ritter“ – eine halbe Stunde früher als üblich: Einlass ab 17.22 Uhr, Start um 18.44 Uhr. Das Programm dauert fast bis Mitternacht, danach Musik und Tanz bis zum Abwinken. Der Eintritt kostet 17,50 Euro. Karten gibt es bei Christa Blümer, 02043 61107 und (falls noch vorhanden) an der Abendkasse.

Selbstverständlich stehen auch Akteure auf der Bühne, die ein Heimspiel haben: Jugend-, Junioren- und Prinzengarde präsentieren, was sie in den vergangenen Monaten einstudiert haben. Und die vereinseigene Comedy-Truppe hat sich natürlich wieder zwerchfell-erschütternde Sketche einfallen lassen. Auf seiner „Abschiedstournee“ vor der Kommunalwahl hat Bürgermeister Ulrich Roland ganz sicher noch einmal als „Türmer von der Gladebeke“ einen großen Auftritt.

Den hat das Stadtoberhaupt auch, wenn er an Weiberfastnacht (20. Februar) den Rathausschlüssel gegen die weibliche Übermacht um Prinzessin Tine I. verteidigen muss. Er ist schon ganz gespannt, was sich die Weiber in diesem Jahr einfallen lassen: „Ihre Tricks kenne ich. Abschleppwagen, säbelrasselnde Piraten, Abrissbirne, Frauenpower, selbst vor Entführungen schrecken sie nicht zurück. Kann da noch mehr kommen?“, fragt Roland in seinem Grußwort im Sessionsheft der Wittringer Ritter. Das verraten die natürlich nicht und hoffen, dass sich viele dem „Zuch“ anschließen, der sich um 10 Uhr am Oberhof Richtung Rathaus auf den Weg macht, um pünktlich um 11.11 Uhr zum Sturm auf das Rathaus zu blasen.