Gladbeck: Katholische Gottesdienste auch wieder an Werktagen

Blick in den Gottesdienst in St. Lamberti mit Corona-Abstandsregelung.

Gladbeck Die katholische Pfarrei St. Lamberti in Gladbeck bietet mit dem Ferienstart auch wieder öffentliche Gottesdienste an Werktagen an.

Mit Beginn der Sommerferien bietet die Propsteipfarrei St. Lamberti neben den öffentlichen Gottesdiensten am Sonntag und Samstagvorabend nun auch wieder öffentliche Gottesdienste an Werktagen an.

Dabei gelten die bekannten Schutz- und Hygieneregeln. Somit gelten ab 29. Juni folgende Zeiten an folgenden Standorten:

• Montags, 9 Uhr, St. Marien in Brauck.

• Dienstags, 9 Uhr, Heilig Kreuz in Butendorf.

• Mittwochs, 9 Uhr, Herz Jesu in Zweckel.

• Donnerstags, 9 Uhr, St. Johannes in Mitte-Ost .

• Freitags, 9 Uhr, St. Josef in Rentfort.

An den Wochenenden gilt folgenden Regelung am Samstag: 9 Uhr, St. Lamberti in der Stadtmitte; 17 Uhr, St. Franziskus in Rentfort; 17.30 Uhr, Herz Jesu in Zweckel und 18 Uhr, St. Johannes in Mitte-Ost.

Und am Sonntag: 9.30 Uhr, Heilig Kreuz in Butendorf; 9.30 Uhr, St. Josef in Rentfort; 11 Uhr, St. Lamberti in Stadtmitte; 11 Uhr, St. Marien in Brauck und 11 Uhr, Christus König in Schultendorf.

Diese Zeiten sind zunächst bis Ende September festgelegt. Aktuelle Informationen finden sich stets auf www.sankt-lamberti.de

