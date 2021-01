Gladbeck: Kaum Probleme mit der erweiterten Maskenpflicht

Gladbeck Das Ordnungsamt in Gladbeck kontrollierte viel und sensibilisierte Menschen ohne Masken. Visiten in Wittringen sowie Nord- und Südpark.

Das Ordnungsamt der Stadt Gladbeck ist mit dem ersten Wochenende mit erweiterter Maskenpflicht zufrieden. Insgesamt sei die Lage ruhig gewesen, bilanziert Gregor Wirgs, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, das am Samstag und Sonntag mit mehreren Kontrollteams erhöhte Präsenz im Stadtgebiet zeigte, "um für die neuen Maßnahmen zu sensibilisieren", so Wirgs.

„In der Innenstadt gab es keine besonderen Vorkommnisse, auch in den erweiterten Bereichen wurden die neuen Regelungen sehr gut befolgt“, zieht der Ordnungsamtsleiter ein positives Fazit. Während der Kontrollen in der Innenstadt habe es lediglich zehn Ansprachen an Personen in den neu definierten Maskenpflicht-Bereichen gegeben, zusätzlich wurden drei Bußgelder gegen Maskenverweigerer ausgesprochen. Rund um Wittringen sei festzustellen gewesen, dass besonders Besucher aus den Nachbarstädten auf die neuen Regelungen hingewiesen werden mussten.

150 Personen ohne Maske wurden in den Parks angesprochen

„Gladbeckerinnen und Gladbecker waren bereits gut informiert und haben sich weitgehend an die Maskenpflicht gehalten“, so Wirgs. In Nord- und Südpark sei die Lage deutlich entspannter gewesen, dort seien nur vereinzelte Ansprachen nötig gewesen. An beiden Tagen wurden durch die städtischen Kontrollteams in Wittringen sowie in Nord- und Südpark rund 150 sogenannte „Sensibilisierungen“ durchgeführt, also Personen ohne Maske angesprochen.

In den Abendstunden waren die KOD-Teams zusätzlich in den Außenbezirken auf Streife und haben weitere einschlägige Bereiche in Gladbeck kontrolliert. Bei den Kontrollen konnten jedoch keine Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung

festgestellt werden, berichtet der Ordnungsamtsleiter. Die Stadt Gladbeck werde auch in dieser Woche weitere Kontrollen durchführen, kündigte er an.

48 städtische Beschäftigte sind nun auf Kontrollgängen

Nach den "Sensibilisierungen" zur Einführung der neuen Maßnahmen werden die Ordnungsbehörden nun bei Verstößen konsequent auch Bußgelder verhängen, betont der Ordnungsamtschef. Wie angekündigt, werden nun die Kontrollteams weiter verstärkt.

Derzeit stehen 48 städtische Mitarbeiter für Kontrollen zur Verfügung, die ab sofort auch mit weitergehenden Befugnissen als bisher ausgestattet werden. Wirgs: "Sie können nun ebenfalls Verwarnungen aussprechen, Personalien feststellen und Bußgelder verhängen."

