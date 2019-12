Gladbeck. Die Propsteipfarrei eröffnet den Konzertreigen am Neujahrstag in St. Lamberti. Als Gast kommt Alexandre Bytchkov, geboren in St. Petersburg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Konzert für Akkordeon und Orgel am Neujahrstag

Mit einem Konzert in der St. Lambertikirche eröffnet die Propsteipfarrei den Gladbecker Konzertreigen am Neujahrstag um 16 Uhr. Als musikalischer Gast wird der weit gereiste Alexandre Bytchkov, geboren in St. Petersburg, gemeinsam mit Konrad Suttmeyer das Konzert bestreiten.

Nach seiner Ausbildung als Konzertmusiker für Akkordeon an der „Staatlichen Hochschule für Kultur“ in Leningrad ist Bytchkov mehrfach als Preisträger aus internationalen Wettbewerben hervorgegangen. So ist er z. B. zweimaliger Deutscher Akkordeonmeister. Seit 20 Jahren lebt er mit seiner Familie in Mainz und arbeitet als Dozent am Peter-Cornelius-Konservatorium und als freier Akkordeonist.

In seinem Gladbecker Programm wird er neben der Übertragung berühmter Kompositionen z. B. von Domenico Scarlatti, Franz Schubert und Antonio Vivaldi auch Musik von Astor Piazzola (Libertango) und von Georgi Sviridov (Romanze) spielen. Als interessante Gegenüberstellung werden die beiden Musiker alternierend Bachs berühmte Toccata und Fuge in d-Moll, BWV 565 auf dem Akkordeon, der Handorgel, und der großen Klais-Orgel der St. Lambertikirche spielen.

Wie üblich ist der Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.