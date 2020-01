Gladbeck. Das Wohnungsunternehmen hat in Rentfort eine voll vermietete Wohnanlage gekauft. Damit wächst der LEG-Besitz in Gladbeck auf rund 700 Wohnungen.

Die LEG setzt ihre Wachstumsstrategie auch in Gladbeck fort. Das Wohnungsunternehmen hat jetzt in Rentfort eine voll vermietete Wohnanlage mit 66 Wohnungen und 71 Stellplätzen gekauft.

Die 5462 Quadratmeter große Liegenschaft mit den beiden 1975 errichteten Gebäuden befindet sich auf einem 7044 Quadratmeter großen Grundstück. Die genaue Adresse wird auf Anfrage der WAZ nicht genannt. „Dies ist so mit dem privaten Verkäufer abgesprochen“, so eine Pressesprecherin der LEG Immobilien AG. Die Wohnanlage sei in technisch gutem Zustand, „daher ist keine größere Sanierungsmaßnahme geplant“. Mit dem Erwerb sei der Bestand in Gladbeck strategisch auf nun rund 700 Wohnungen erweitert worden.

Der Kauf in Gladbeck ist Teil der Expansionsstrategie

Die heute börsenorientierte ehemalige Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen, mit Sitz in Düsseldorf, verwaltet mehr als 131.000 Mietwohnungen. „Der Kauf in Gladbeck ist Teil der aktuellen Expansionsstrategie“, so die Pressesprecherin. Ende September des Vorjahres hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die gezielte Stärkung der Marktstellung in NRW ein wesentliches Element der Wachstumsstrategie der LEG bleibt.

Die Transaktion wurde über die Dr. Lübke & Kelber GmbH im Auftrag einer Verwaltungsgesellschaft aus Mönchengladbach vermittelt. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.