Gladbeck. Das Mehrfamilienhaus an der Wittringer Straße ist seit mindestens zwei Jahren unbewohnt. Die Verwaltung ist im Gespräch mit dem Eigentümer.

Gladbeck: Lösung für unbewohntes Haus ist in Sicht

Seit mindestens zwei Jahren steht das Mehrfamilienhaus an der Wittringer Straße / Allensteiner Straße leer und verwahrlost zusehens. Jetzt hat sich die CDU-Ratsfrau Müzeyyen Dreessen deshalb an Stadtbaurat Dr. Volker Kreuzer gewandt. Ihr sei bewusst, dass die Stadtverwaltung kaum Möglichkeiten habe, weil das Gebäude, in dem früher eine Großfamilie wohnte, in Privatbesitz sei, schreibt sie.

Aber: „Bevor wieder eine Schrottimmobilie in unserer Stadt entsteht, sollten wir schauen, ob man doch nicht etwas machen kann, zumal der Bau im Innenstadtbereich mit besonderem Erneuerungsbedarf steht.“ Auch Anwohner hätten sich beschwert, weil im Herbst abgefallene Blätter oft wochenlang liegen blieben und deshalb Rutschgefahr bestehe.

Stadtverwaltung führe seit einiger Zeit Abstimmungsgespräche

Eine Lösung des Problems scheint in Sicht zu sein. Die Verwaltung führe seit einiger Zeit Abstimmungsgespräche mit dem Eigentümer bzw. dessen Architekten, teilt Stadtbaurat Kreuzer in seinem Antwortschreiben mit. Das Grundstück sei vor einiger Zeit veräußert worden, und der neue Eigentümer sei sehr daran interessiert, ein attraktives Wohnangebot zu schaffen.

Bei Problemen mit der Gehwegreinigung könnten sich die Nachbarn direkt an den ZBG wenden oder die Stadtverwaltung informieren.