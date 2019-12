Gladbeck: „Märchenhafte Weihnacht“ lockt massenhaft Gäste an

Schloss Wittringen bot einmal mehr eine wunderschöne Kulisse für den Start in die Adventszeit. Die „Märchenhafte Weihnacht“ lud vier Tage ein – und viele, viele kamen, stimmten sich auf die Weihnachtszeit ein und genossen das festliche Ambiente des Schlosses: Die Dachziegel des historischen Gebäudes waren mit weißen Eiskrönchen verziert, und Kränze mit roten Schleifen schmückten die Bögen im Innenhof. Die Büdchen waren einheitlich mit Tannengrün verziert und von vielen kleinen Glühbirnen beleuchtet. „Ganz toll hier, ich komme immer gern wieder“, so eine begeisterte Besucherin.

Und noch etwas trug entscheidend zur Weihnachtsstimmung bei: der Duft von Zimt und Spekulatius. Der entstand beim Stand von Micaela Lenfert und ihrem Begleiter. Die beiden boten handgeformte Pralinen und frisches Spekulatiusgebäck an. Von letzterem stammte auch der Duft – am Stand konnte man sich die komplette Spekulatiusproduktion ansehen. Eine kleine Maschine auf dem Tresen brachte den Teig in Form, direkt vor Ort wurde dann auch gebacken. Der herrliche Duft verführte natürlich zahlreiche Besucher, die neugierig wurden und kosteten. Lenfert war bereits zum vierten Mal auf dem Märchenmarkt am Schloss. Insgesamt bietet sie schon seit 20 Jahren handgemachte Pralinen für jeden Geschmack an. Neben klassischen Pralinen wie Marc-de-Champagne-Kugeln entwickelt sie auch ungewöhnlichere Sorten mit Chili oder Minze. Lenfert zog am Sonntag eine positive Bilanz: „Die Märchenstimmung kommt hier wirklich gut rüber, die Musik, die Natur und das Schloss, es ist einfach ein sehr schönes Ambiente.“

Handwerkliche Angebote machen den Reiz des Marktes aus

Weihnachtsdeko aller Art findet sich immer bei der „Märchenhafte Weihnacht“ auf Schloss Wittringen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Micaela Lenfert war nicht die einzige, die ihr außergewöhnliches Handwerk in Wittringen ausstellte. Heinrich Wolff, ein Krippenbauer aus Dormagen, bot seine Werke ebenfalls an. „Der Donnerstag war nichts“, meinte er in Hinblick auf das verregnete Wetter. „Aber die anderen Tage waren sehr schön, als Krippenbauer ist man ja auch etwas Besonderes für die Besucher.“

Tatsächlich machte die Vielfalt der handwerklichen Angebote den Reiz für die Besucher aus. Zum Beispiel für Marlis und Norbert Günzel aus Oberhausen. „Den Weihnachtsmarkt in Oberhausen mögen wir überhaupt nicht, wir sind sehr bewusst hierher zum Schloss gekommen, die Stände sind hier viel anspruchsvoller und es gibt tolle selbstgemachte Sachen“, berichtete Marlis Günzel glücklich. „Hier kann man wirklich etwas Besonderes mit nach Hause nehmen.“ Auch Sandra hatte mit ihrem Mann Dominik und ihren zwei Kindern aus Essen hat den Weg zum Schloss gefunden. „Hier gibt´s keinen Ramsch, wie auf anderen Märkten, es ist einfach ein richtig schöner Weihnachtsmarkt, um in Stimmung zu kommen“, sagte sie.

Besucher und Händler sind zufrieden mit dem Marktverlauf

Viele neugierige Blicke zogen die Aussteller mit ihren Angeboten auf sich. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Sowohl Besucher als auch Händler wirkten am Abschlusstag überaus zufrieden. Karl-Heinz Ahring brachte Senfspezialitäten und Fruchtgelees aus Sundern im Sauerland mit und freute sich über das Publikum. „Die Leute hier wissen Produkte zum Genießen noch zu schätzen. In manch anderer Stadt, wo die Leute nur mit ihrer Mikrowelle kochen, brauche ich nicht hinzufahren“, meint er lachend.

Die gute Stimmung und die weihnachtliche Umgebung machten den Märchen-Weihachtsmarkt zu einer runden Veranstaltung. Einige Besucher machten vor dem Abschied noch ein Foto vor dem beeindruckenden Weihnachtsbaum am Schlosseingang. Gemeinsam mit dieser Erinnerung und ihren Errungenschaften, konnten sie sicherlich auch die Weihnachtsstimmung mit nach Hause nehmen.