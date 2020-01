Der Polizei hat die Ermittlungen zu einem versuchten Raub in Gladbeck aufgenommen. Die Tat ereignete sich an der Marienstraße im Stadtteil Brauck.

Gladbeck. Ein bislang unbekannter Täter verletzte einen Gladbecker (45) mit einem Messer und verlangte Geld. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute.

Gladbeck: Mann (45) wurde bei versuchtem Raub verletzt

Ein 45-jähriger Mann aus Gladbeck wurde am Sonntag Opfer eines versuchten Raubs. Der Mann erlitt eine Verletzung an der Hand.

Gladbeck: Der bislang unbekannte Täter forderte Geld und verletzte sein Opfer mit einem Messer

Die Polizei schildert den Vorfall folgendermaßen: Als der Gladbecker seinen Wagen gegen 19.40 Uhr aus einer Garage an der Marienstraße im Stadtteil Brauck geholt hatte, sprach ihn ein Unbekannter an und verlangte Geld. Der 45-Jährige drehte sich zu dem Mann um, der sein Opfer mit einem Messer attackierte. Der Gladbecker wurde an der Hand verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer flüchtete, ohne Beute gemacht zu haben.

Der Täter ist laut Beschreibung kleiner als 1,83 Meter. Er trug einen Bart und dunkle Kleidung. Der Unbekannte habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter in Verbindung zu setzen.