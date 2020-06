Gladbeck: Marco Gräber ist Bürgermeister-Kandidat der AfD

Gladbeck. Die AfD Gladbeck schickt Marco Gräber als Bürgermeister-Kandidaten ins Rennen. Gräber ist auch stellvertretender Sprecher des AfD-Kreisverbandes.

Die AfD Gladbeck tritt mit einem Bürgermeister-Kandidaten bei der Kommunalwahl am 13. September an. Mehrheitlich sprachen sich die Mitglieder der rechtspopulistischen Partei dabei auf einer Versammlung am Samstag im Bürgerhaus-Ost für Marco Gräber aus. Der 31-jährige Gräber ist Sprecher des Stadtverbandes in Gladbeck und außerdem stellvertretender Sprecher des Kreisverbandes der AfD.

Aktiv in den Wahlkampf einsteigen

„Es ist schön, dass sich die Mitglieder dazu entschieden haben, auch den Gladbecker Bürgern zur Kommunalwahl eine Alternative zur Politik der Altparteien anzubieten“, so Gräber nach seiner Nominierung. Die Gladbecker Partei sei nun breit aufgestellt und könne aktiv in den Wahlkampf einsteigen. Mehrer Aktionen wie Infostände und der von der Partei organisierte „Umwelt-Samstag“ am 28. Juni seien bereits in der Planung.

Neben dem Bürgermeisterkandidaten wählten die Mitglieder am Samstag 22 Direktkandidaten für alle Wahlbezirke im Stadtgebiet sowie zwölf Listenkandidaten.