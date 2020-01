Gladbeck: Maschen der Trickbetrüger und -diebe im Visier

Immer häufiger werden ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern oder -dieben. „Ängste und Verunsicherung sind groß“, wissen die Mitarbeiter der städtischen Seniorenberatung und die Mitglieder des Seniorenbeirats aus etlichen Gesprächen. Und weil sie immer bevorzugt Themen aufgreifen, die Senioren unter den Nägeln brennen, heißt die Auftaktveranstaltung im Jahresprogramm 2020: „Holzauge sei wachsam“.

Gladbeck: Kriminalhauptkommissar i. R. spricht am 29. Januar im Fritz-Lange-Haus

Am Mittwoch, 29. Januar, kommt Kriminalhauptkommissar i. R. Johann Holecek ins Fritz-Lange-Haus. Er kennt sich bestens aus mit allen Tricks, die Betrüger und Diebe draufhaben, um an das Geld bevorzugt älterer Leute zu kommen, denn in seinen 42 Dienstjahren bei der Polizei war Prävention immer ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit.

„Niemand muss sich schämen, wenn er tatsächlich auf eine der üblen Maschen hereingefallen ist“, stellt der Fachmann klar. „Das kann wirklich jedem passieren.“ Gutes Stichwort für Hans Nimphius vom Seniorenbeirat: Auch ihn hat ein Trickdieb um 50 Euro erleichtert. Der brauchte angeblich Kleingeld für einen Parkscheinautomaten und nutzte einen kurzen Augenblick der Unachtsamkeit seines Opfers, um unbemerkt dessen Börse zu leeren.

Der „Enkel“, der dringend ganz schnell Geld braucht, der angebliche Polizist am Telefon, der die Wertsachen des Opfers in Sicherheit bringen will, der falsche Handwerker, der sich Zutritt zur Wohnung verschafft, die schwangere Frau, die an der Tür schellt, weil sie sich unbedingt kurz hinsetzen und ein Glas Wasser trinken muss, der freundliche junge Mann, der der alten Dame die schweren Einkäufe in die Wohnung trägt . . . Die Liste der Tricks ist lang. „Wer nicht vom Fach ist, kann sich nicht vorstellen, was sich die Kriminellen alles einfallen lassen“, sagt Johann Holecek.

Viele Tricks davon werden die Besucher der Veranstaltung im Fritz-Lange-Haus kennenlernen. Seinen Vortrag ergänzt Holecek mit Fotos und kurzen Filmen. Und selbstverständlich hat er auch jede Menge Tipps auf Lager, wie man sich verhalten sollte, um Trickdieben und -betrügern nicht auf den Leim zu gehen.

Die Veranstaltung am 29. Januar im Fritz-Lange-Haus, Friedrichstraße 7, beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.