Ein Mann hat am Montagmorgen eine Spielhalle in Gladbeck überfallen und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe.

Überfall Gladbeck: Maskierter überfällt Spielhalle in Rentfort-Nord

Gladbeck. Ein maskierter Mann hat in Gladbeck eine Spielhalle überfallen. Der Unbekannte bedrohte eine Mitarbeiterin und flüchtete mit erbeutetem Geld.

Ein maskierter Mann hat am Montagmorgen eine Spielhalle an der Schwechater Straße in Gladbeck überfallen. Gegen 9 Uhr betrat der Unbekannte die Spielhalle und bedrohte eine Mitarbeiterin (51) mit einer silber-schwarzen Schusswaffe.

Er forderte von der Frau Geld, so die Polizei. Die 51-Jährige gab dem Maskierten daraufhin Geld aus der Kasse. Der Mann flüchtete durch eine Hintertür.

Der Mann trug eine schwarze Jogginghose und eine glänzende Steppjacke

Der Unbekannte soll etwa 1,90 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Er ist etwa 25 Jahre und hat dunkle Augen sowie dunkle Augenbrauen. Er spricht sehr gut deutsch und war mit einer schwarzen Jogginghose der Marke Nike bekleidet. Er trug außerdem eine schwarze, glänzende Steppjacke, eine schwarze Wollmütze und Handschuhe. Er hatte diagonal eine Tasche umgehängt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.