Gladbeck: Mit dem Heimatverein Geschichte und Natur erleben

Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, das heimische Brauchtum zu pflegen, Lokalhistorie zu bewahren, Wissen weiter zu geben. Um diese Ziele zu erreichen, tun die aktiven der 680 Mitglieder des Vereins für Orts- und Heimatkunde – auch einfach als Heimatverein geläufig – so einiges. Knapp 50 Veranstaltungen stehen pro Jahr zur Wahl, darunter Vorträge, Exkursionen, Wanderungen und mehr. Diese gewohnte Vielfalt zeichnet auch wieder das Programm für 2020 aus.

Gladbeck: Anmeldeschluss für die Wandertage ist der 26. Januar

Heinz Enxing hat in 28-jähriger Erfahrung als Vereinsvorsitzender – seine Nachfolge trat im Jahr 2019 Wolfgang Keuterling an – festgestellt: mehrtägige Fahrradausflüge und die Wandertage sind schnell ausgebucht. Dieses Mal treten Drahtesel-Fans im September auf dem Ruhrtalradweg von Winterberg bis zur Ruhr-Mündung in die Pedale. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb sollten sich Radler fix an Klaus Tschöltsch (0176/34921966) wenden. Anmeldeschluss: 30. Juni.

Die Wandertage führen vom 27. September bis 2. Oktober in den Teutoburger Wald und das Eggegebirge. Die Teilnehmer können ausgedehnte Wälder genießen, Externsteine und Hermannsdenkmal anschauen. Anmeldung bis 26. Januar: Dieter Hans, 02043/43551. Eine Radwanderwoche vom 7. bis 13. Juni mit dem Ziel Papenburg ist zwar bereits ausgebucht, doch wer sich vormerken lassen möchte, kann sich an Andreas Richtarsky (0170/3503314) wenden.

Heinz Enxing war 28 Jahre Vorsitzender des Vereins für Orts- und Heimatkunde Gladbeck. Er weiß aus Erfahrung: Mehrtägige Ausflüge per pedes oder Drahtesel stehen beim Publikum hoch in der Gunst, ebenso Busfahrten. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die Programm-Macher haben weitere Ausflüge per pedes und auf dem Sattel geplant. Da wären beispielsweise eine Radtour am 21. April zum Hof-Café Bauer Arentz und zum Alten Bahnhof in Lippramsdorf (28. Mai). Informationen gibt Klaus Tschöltsch.

Karnevalsmuffeln bietet der Verein alternativ zu „Helau“ und Schunkeln am Rosenmontag (24. Februar) eine Wanderung mit Einkehr durch den Grüngürtel Rentfort Nord nach Kirchhellen an. Die Gruppe startet um 14 Uhr an der Musikschule (Bernskamp).

Auch Fahrten hat der Verein in petto, zum Beispiel zur Edvard-Munch-Ausstellung in der Kunstsammlung NRW Düsseldorf (12. Februar), zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort (20. April) und zu Burgen und Schlössern an Ruhr und Emscher (23. Mai). Diese Termine, so Enxing, sind „sehr beliebt“. Der 83-Jährige weist darauf hin: „Diese Busfahrten führen wir in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule durch.“

Mitgliedschaft Weitere Informationen und Mitgliedschaft Die Mitgliedschaft im Verein für Orts- und Heimatkunde, der anno 1911 aus der Taufe gehoben wurde, kostet 13 Euro im Jahr. Familienangehörige können für weitere 2,50 Euro eintreten. Im Beitrag inbegriffen ist die Lieferung der Zeitschrift „Gladbeck, unsere Stadt“ frei Haus. Die Zeitschrift erscheint dreimal im Jahr. Der Verkehrsverein Gladbeck hat das Heft erstmals im Jahre 1973 herausgegeben. In „Gladbeck, unsere Stadt“ beschäftigen sich Beiträge unter anderem mit historischen Themen. Die Zeitschrift ist im Handel erhältlich. Preis: 1,50 Euro.

Fester Bestandteil des Programms sind die Winterabende im Museum in Wittringen. Um Liebe und Hochzeitsbräuche im alten Gladbeck dreht sich beispielsweise der Vortrag am 5. Februar ab 19 Uhr. Historische Themen spielen naturgemäß beim Heimatverein eine große Rolle.

So führt Enxing am 19. Juni Besucher über den Friedhof in der Stadtmitte. Gräber zeugen nicht nur vom Wandel in der Bestattungskultur, sondern spiegeln die Geschichte und Bräuche vor Ort wider.

Apropos Bräuche: Diese sollen auch nicht zur kurz kommen. Dazu zählt das Grünkohlessen samt plattdeutscher Dönekes am 24. Januar ab 17.30 Uhr in der Alten Post. Information und Anmeldung: 02043/42249 (Twiehaus).

Der Heimatverein lädt für Donnerstag, 26. März, zur Mitgliederversammlung in das Fritz-Lange-Haus, Friedrichstraße 7, ein. Beginn: 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte und ein Ausblick auf die Vorhaben für dieses Jahr.