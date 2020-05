Gladbeck: Naturschützer rufen wieder zur Vogel-Zählung auf

Wie häufig flattert wohl die Kohlmeise durch Gladbecks Gärten? Der Nabu ruft am Wochenende wieder zur „Stunde der Gartenvögel“ auf.

Gladbeck. Auch der Nabu Gladbeck ruft wieder zur Teilnahme an der „Stunde der Gartenvögel“ auf. Am Wochenende soll gezählt werden. Und so funktioniert es.

Der Naturschutzbund Gladbeck bittet wieder alle Vogelfreunde um Mithilfe: Am kommenden Sonntag ist die „Stunde der Gartenvögel“. 60 Minuten lang sollen dann möglichst viele Gladbecker Amsel, Drossel, Fink und Star zählen - egal, ob im Garten, vom Balkon aus oder im benachbarten Park.

Gezählt werden alle Vögel, die man sieht oder hört

Es geht darum, die höchste Anzahl von jeder Vogelart zu notieren, die gleichzeitig beobachtet wird. So funktioniert die Aktion: Gezählt werden alle Vögel, die man sieht oder hört. Im Verlauf einer Stunde soll von jeder Art der beobachteten Exemplare die Zahl notiert werden. Und zwar die höchste Zahl zu einem Zeitpunkt. „Dieselbe Amsel fünfmal hin und herfliegen zu sehen, ergibt nicht fünf Amseln, sondern nur eine“, so die Experten vom Nabu.

Die Beobachtung kann zu einer beliebigen Stunde am 8., 9. oder 10. Mai erfolgen. Im Internet (www.nabu.de) gibt es eine Zählhilfe zum Herunterladen. Der Bogen bildet die häufigsten Gartenvögel ab und bietet die Möglichkeit zum Ankreuzen der beobachteten Vögel. Das hilft, Doppelzählungen zu vermeiden.

Die Zählergebnisse sollen dann möglichst gemeldet werden. So nimmt man gleichzeitig auch noch an einer Sonderverlosung teil. Mann kann aber auch die kostenlose Nabu-App verwenden. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800/ 1157115 werden die Daten am 9. Mai von 10 bis 18 Uhr auch direkt entgegengenommen. Meldeschluss ist der 18. Mai.