Gladbeck. Der Bezirks- und Schwerpunktdienst in Gladbeck wird jetzt von einer Kommissarin geleitet: Sandra Hasewinkel (47) tritt am Montag ihren Dienst an.

Gladbeck: Neue Leiterin führt jetzt die Polizeiwache

Der Bezirks- und Schwerpunktdienst in Gladbeck wird künftig von einer Polizeihauptkommissarin geleitet: Am Montag, 20. Januar, wird Sandra Hasewinkel (47) die Nachfolge von Rolf Mechlinksi auf der Wache am Jovyplatz antreten.

„Mit Sandra Hasewinkel übernimmt eine Polizeibeamtin die Leitung des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Gladbeck, die in vielen Jahren im Wach- und Wechseldienst, bei einer Spezialeinheit, in der Kriminalwache und als Ausbilderin umfangreiche polizeiliche Erfahrungen gesammelt hat“, sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. „Ich danke ihrem Amtsvorgänger Rolf Mechlinksi für seine jahrelange, gute Arbeit. Er hat durch sein Engagement ein Fundament geschaffen, auf dem seine Nachfolgerin aufbauen kann.“ Polizeihauptkommissar Mechlinski war, wie berichtet, von der Polizeipräsidentin kurz vor dem Jahreswechsel in den Ruhestand verabschiedet worden.

An die gute Arbeit des Amtsvorgängers anknüpfen

„Ich sehe meiner neuen Aufgabe mit freudiger Spannung entgegen“, sagt Sandra Hasewinkel. Ihrem Amtsvorgänger dankt sie für die gute, geleistete Arbeit, an die sie anknüpfen möchte. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowohl mit den erfahrenen Kollegen ihrer neuen Dienststelle, als auch mit anderen Behörden und Institutionen, ist ihr zum Wohle der Gladbecker Bürgerinnen und Bürger wichtig. „Ich freue mich darauf, in meiner neuen Tätigkeit viele Menschen kennenzulernen und möchte eine offene und verlässliche Ansprechpartnerin sein.“

Zur Person: Sandra Hasewinkel ist gebürtige Bocholterin. Aufgewachsen ist sie im Kreis Recklinghausen. Sie wohnt mit ihrem Partner in Herten. Zum Haushalt gehören zwei Hunde, mit denen die Polizeihauptkommissarin gerne und viel in der Natur unterwegs ist. Dazu passt ihr Lieblings-Urlaubsprogramm, das Wandern. Nach dem Abitur absolvierte Sandra Hasewinkel zunächst eine kaufmännische Ausbildung, ehe sie 1994 ihre Ausbildung bei der Polizei begann. Sie war in vielen Polizei-Bereichen tätig und hat somit verschiedene Seiten von Polizeiarbeit kennengelernt: Wach- und Wechseldienst unter anderem in Recklinghausen und Marl, Spezialeinheit, Fortbildungsstelle.

Zuletzt Führungsverantwortung in der Polizeiwache Marl

Zuletzt hatte sie als Wachdienstführerin Führungsverantwortung in der Polizeiwache Marl übernommen. Diese Erfahrung wird ihr jetzt als Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes in Gladbeck zu Gute kommen. „Ich lebe den Polizeiberuf mit Respekt und Verantwortung. Für die Menschen da zu sein, oft in Krisensituationen, ist eine fordernde Aufgabe, die ich nach wie vor spannend finde“, sagt Sandra Hasewinkel.