Gladbeck. Das Parken an den Adventssamstagen ist wieder kostenlos. An den Parkautomaten sind Aufkleber angebracht. Parkscheiben aber sind nötig.

Gladbeck: Parken an den Adventssamstagen ist kostenlos

Auch in diesem Jahr ist das Parken im Bereich der Parkscheinautomaten an den Adventssamstagen (30. November, 7., 14. und 21. Dezember) in Gladbeck wieder kostenlos. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. An den Parkscheinautomaten machen entsprechende Aufkleber darauf aufmerksam.

Dies gilt aber nur auf den Parkplätzen, die mit Parkscheinautomaten bewirtschaftet werden, so die Verwaltung. In den Bereichen, in denen Autofahrer eine Parkscheibe auszulegen haben, gelte dies nicht, d.h. auch an den Adventssamstagen müssen Parkscheiben ausgelegt werden. Autofahrer, die normalerweise ihre Parkzeit über das Handyparken bezahlen, brauchen selbstverständlich an diesen Tagen auch keine Parkgebühr zu bezahlen.