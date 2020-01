Gladbeck. SPD und Grüne möchten in der nächsten Betriebsausschuss-Sitzung über die Reinigung und den Winterdienst auf Radwegen sprechen. Das fordern sie.

Gladbeck: Parteien wollen über Reinigung auf Radwegen reden

Über die Reinigung und den Winterdienst auf Radwegen möchten die Grünen und die SPD in der kommenden Sitzung des Betriebsausschusses sprechen. „In den Städten kann das Fahrrad einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des innerstädtischen Verkehrs und zur Verbesserung der verkehrsbedingten Schadstoffsituation leisten. Um das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel weiter zu fördern, müssen weitere Rahmenbedingungen verbessert werden“, so Grünen-Fraktionsvorsitzende Simone Steffens und SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Hübner in einem gemeinsamen Schreiben.

Die Reinigung und der Winterdienst auf Radwegen gehörten ganz maßgeblich dazu, um den Fahrradfahrern durchgängig eine Qualität zu bieten, die für den Autoverkehr selbstverständlich sei. „Im letzten Fahrrad-Klimatest des ADFC haben die Gladbecker dieses Beurteilungskriterium mit der Note 4,4 versehen. Die Beurteilung liegt damit unter der Gesamtnote, die die Stadt Gladbeck mit 3,9 erreicht hat. Von daher ist hier ein Handlungsbedarf gegeben.“ Bei der Reinigung und insbesondere beim Winterdienst sei es wichtig, vor allem die Übergangsstellen, an denen die Führung des Radverkehrs von der Fahrbahn etwa auf einen Bürgersteig (und umgekehrt) wechselt, mit einzubeziehen. „Mitunter werden bei der Räumung der Straßen im Winterdienst diese für den Radverkehr wichtigen und kritischen Stellen nicht beachtet“, so SPD und Grüne.

Die Grünen und die SPD wollen mehrere Fragen beantwortet haben

Sie bitten daher den Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG), in der nächsten Betriebsausschusssitzung am 3. Februar die aktuelle Situation hinsichtlich der Reinigung und des Winterdienstes auf diesen Wegen darzustellen. Sie wollen wissen: Welche Strecken werden zurzeit nach welcher Priorität regelmäßig gereinigt? Auf welchen Strecken erfolgt ein verlässlicher Winterdienst? Welche Streumittel werden dabei eingesetzt? Die Qualität der Reinigung und des Winterdiensts auf Radwegen sollte sich an den Hauptrouten des Radverkehrs orientieren. „Mit dem Radverkehrskonzept wurde ein Netzplan mit einer abgestuften Hierarchie, analog zum Straßennetz, für Gladbeck beschlossen. Dieser Netzplan ist die geeignete Grundlage für die Reinigungsplanung. Diese soll dementsprechend angepasst werden“, fordern die Parteien.

Im Betriebsausschuss wollen sie daher beschließen, dass der ZBG beauftragt wird, ein Reinigungs- und Winterdienstkonzept zu entwickeln, die Kosten darzulegen und ggf. einen Vorschlag für entsprechende Satzungsanpassungen zur Beschlussfassung vorzulegen.