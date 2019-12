Gladbeck: Peter Schröder ist der letzte Jungtauben-Meister

Mehr Spannung geht kaum. Angesichts des Wettbewerbs scheint anstelle der Metapher vom „Wimpernschlag“ die Bezeichnung „Flügelschlag-Finale“ passender. Mit 23 von 30 möglichen Zählern sicherte sich Peter Schröder die Jungtauben-Meisterschaft der Reisevereinigung Gladbeck, punktgleich mit Heinz Hallasch, dem Champion der letzten Jahre. Letztlich den Ausschlag gab die höheren Anzahl an AS-Punkten wie an Kilometern.

Es war zugleich ein Titel für die Ewigkeit, denn: „Ich bin der letzte RV-Meister von Gladbeck,“ macht der in Dorsten wohnhafte Züchter deutlich. Wegen der stetig abnehmenden Zahl von Taubensportfreunden löste sich die heimische Reisevereinigung auf und schickt in der kommenden Saison zusammen mit Gelsenkirchen-Horst unter dem Dach der RV Bottrop. Mit etwa 115 Mitgliedern ist sie damit die größte Reise-Vereinigung Deutschlands.

Bislang ist der Bauunternehmer im Taubensport ein relativ unbeschriebenes Blatt

Im Gladbecker Taubensport ist der 62-jährige Bauunternehmer Peter Schröder ein relativ unbeschriebenes Blatt. „Ich habe mich erst vor drei Jahren dieser RV angeschlossen,“ so Schröder, der auch aus beruflichen Gründen nur im Herbst schickte. „Mein Betrieb ist spezialisiert auf Bausanierung, vor allem in öffentlichen Gebäuden wie Schulen u. ä. gibt es gerade im Sommer viel zu tun.“ Sein Vater Helmut hingegen gehörte immer der RV Gladbeck an. „Ich bin praktisch mit Tauben groß geworden,“ erzählt Schröder. „Schon mein Opa hat mich immer mit auf den Schlag genommen.“

Vor allem bei Familientreffen an Feiertagen habe sich alles um die „gefiederten Rennpferde“ gedreht. „Wenn wir dann auf den Schlag gegangen sind und die Tauben in der Hand begutachteten, sind wir zumeist mit Federn und Staub auf unserer Kleidung ins Wohnzimmer gekommen, aber das Gezeter der Frauen hat nichts genutzt; die Gespräche am Tisch drehten sich dann weiter um Tauben,“ lacht Peter Schröder. Seinen Tauben hat Schröder eine tolle, 20 Meter lange Anlage gebaut, in Hervest-Dorsten im Schatten der ehemaligen Schachtanlage „Fürst Lopold“.

Vater Helmut kümmert sich in erster Linie um Pflege und Zucht

Sein Vater kümmert sich in erster Linie um Pflege und Zucht. Das knowhow seines Vaters weiß Sohn Peter sehr zu schätzen, dennoch hat er für die kommende Reisesaison eine bestimmte Akzentverschiebung ins Auge gefasst. „Ich möchte es beruflich ein wenig ruhiger angehen lassen, dafür aber mehr Zeit in mein Hobby investieren,“ so sein Vorhaben. Auf jeden Fall möchte er, falls eben möglich, an den 13 Touren im Frühjahr teilnehmen. Sollten Vater und Sohn Schröder dabei ein ähnlich erfolgreiches Händchen wie im Herbst 2019 an den Tag legen, dann müssen sich die Top-Züchter der neuen großen RV Bottrop auf einen ernstzunehmenden Konkurrenten einstellen.