Gladbeck: Polizei bittet um Hilfe bei Suche nach Ladendieb

Die Polizei sucht einen Mann, der in Gladbeck Weleda-Produkte in einem dm-Markt gestohlen haben soll

Gladbeck. Ein Mann soll in drei Drogeriemarkt-Filialen in Gladbeck Waren im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei bittet die Gladbecker Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach einem Ladendieb. Der Mann ist dringend tatverdächtig, in Drogeriemärkten Waren im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben.

​ Foto: Die Polizei sucht diesen Mann, der Waren in einem Drogeriemarkt gestohlen haben soll. / Polizei

Das Fahndungsfoto ist erst jetzt zur Veröffentlichung frei gegeben worden. Die Taten ereigneten sich bereits am 6. Januar dieses Jahres.

Der Mann wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet

Der abgebildete Mann soll in den „dm“-Filialen an der Horster Straße 12 und Hochstraße 16 in der Gladbecker Fußgängerzone und der Filiale Horster Straße 344 in Brauck mehrere „Weleda“-Produkte in einem Gesamtwert von 729,85 Euro gestohlen haben.

Der Mann trug eine Tasche, er wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Haarfarbe ist dunkel, seine Figur schlank. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.