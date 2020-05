Gladbeck: Polizei nimmt einen mutmaßlichen Einbrecher fest

Die Polizei hat nach wochenlanger Ermittlungsarbeit in Gladbeck einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen, der unter anderem in Gelsenkirchen und Bottrop agierte und bereits in mehreren EU-Ländern in Erscheinung getreten ist.

Gladbeck: Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Tatverdächtigen und stellte Beweismittel sicher

Zuvor war er laut Polizeibericht schon in anderen EU-Ländern in Erscheinung getreten. Der 28-jährige Kroate konnte am Dienstag in Gladbeck festgenommen werden, bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung haben die Beamten auch Beweismittel sichergestellt.

Abgesehen hatte er es vor allem auf Geld, Schmuck und Uhren. Aber auch Jacken und Parfum standen auf seiner Liste.

Gegen den 28-Jährigen wurde Haftbefehl wegen drei Einbrüchen im Herbst 2019 in Gelsenkirchen erlassen. Mittlerweile sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Ob er für weitere Einbrüche als Täter in Frage kommt, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.