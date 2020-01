Seit Jahren steht das Hochhaus an der Schwechater Straße leer. Zum Tatzeitpunkt sollen sich mehrere Jugendliche auf dem Dach der Schrottimmobilie aufgehalten haben. Einer von ihnen soll einen gut ein Kilo schweren Stein hinunter geworfen haben.

Gladbeck. Ein Stein verfehlte eine Mutter und ihren Sohn auf einem Gehweg in Gladbeck nur knapp: Nun hat die Mordkommission einen 15-Jährigen ermittelt.

Gladbeck: Polizei nimmt nach Steinwurf 15-Jährigen fest

Nach einem Steinwurf am 8. Januar in Gladbeck hat die Polizei einen 15-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, den gut ein Kilo schweren Stein vom Dach eines leerstehenden und vierzehnstöckigen Hochhauses geworfen zu haben.

Der Stein verfehlte nur knapp eine 45-jährige Gladbeckerin und ihren neunjährigen Sohn, die auf dem Gehweg an der Schwechater Straße unterwegs waren.

Daraufhin wurde eine Mordkommission eingesetzt, die nun den 15-Jährigen ermittelte. Die Staatsanwaltschaft Essen beantragte daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Jugendlichen wegen versuchten Mordes bei dem Amtsgericht in Essen. Um die U-Haft zu vermeiden, ordnete der Jugendrichter zunächst die einstweilige Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe an.