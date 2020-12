Gladbeck: Polizei und KOD lösen illegale Geburtstagsfete auf

Gladbeck An der Landstraße in Gladbeck lösten Einsatzkräfte aus Corona-Schutzgründen eine Feier von 80 Personen auf. Saftige Geldbußen folgen.

Zu einem Großeinsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der Polizei ist es am Dienstagmittag auf der Landstraße in Gladbeck-Butendorf gekommen. Die Ordnungskräfte lösten aus Corona-Schutzgründen eine Geburtstagsfeier auf, zu der 60 bis 80 Personen mit südosteuropäischem Hintergrund in einer Wohnung zusammen gekommen waren, so die Pressestelle der Stadtverwaltung.

Der KOD war eher zufällig bei einer Vorbeifahrt eines Mitarbeiters auf die nicht legale Feier aufmerksam geworden. Wenig später gab es aber auch Telefonhinweise aus dem Umfeld der Wohnung. Zur Unterstützung forderte der KOD Amtshilfe der Polizei an, die mit sieben Streifenwagen anrückte.

Gastgeber und Gäste drohen Geldbußen von 500 und 250 Euro

Rund die Hälfte der Gäste, fast alles Männer, "türmte", so eine Sprecherin der Stadtverwaltung, als die Einsatzkräfte die Feier auflösten. 35 Personen konnten sie stellen, festhalten und die Personalien aufnehmen. Ihnen, aber vor allem dem Gastgeber, drohen nun saftige Strafen wegen Verstöße gegen , insbesondere wegen Missachtung des geltenden Ansammlungsverbots (höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten) und wegen des Nichttragens der vorgeschriebenen Mund-/Nasenbedeckung.

Für den Gastgeber, der zum Geburtstag seines Sohnes eingeladen hatte, wird ein Ordnungsgeld von 500 Euro, für jeden der Gäste von 250 Euro fällig, so die Stadt. Die Ermittlungen, auch zu den "getürmten" Gästen, dauern an.

