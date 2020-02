Jasmin Tabatabai kommt am 8. Mai in die Gladbecker Stadthalle.

CD-Präsentation Gladbeck: Sängerin Jasmin Tabatabai kommt in die Stadthalle

Gladbeck. Die Sängerin und Schauspielerin Jasmin Tabatabai kommt nach Gladbeck und stellt erstmals ihre neue CD vor. Der Karten-Vorverkauf läuft bereits.

In der Reihe FineArtJazz kommt am Freitag, 8. Mai, die Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabai gemeinsam mit dem David Klein Quartett in die Mathias-Jakobs-Stadthalle. Jasmin Tabatabai ist eine der großen deutschen Fernseh-und Kinostars.

Aber auch als Sängerin weiß die wandelbare Mimin zu begeistern, heißt es in der Ankündigung. Ihr Gesangsdebüt gab sie als Rockröhre im Blockbuster „Bandits“, zusammen mit Katja Riemann und Nicolette Krebitz. Für „Eine Frau“, ihre erste CD als Jazz-und Chansonsängerin wurde Tabatabai mit einem Echo-Jazz ausgezeichnet. Anfang Mai wird ihre nunmehr dritte CD veröffentlicht.

Jasmin Tabatabai kennt keine stilistische Grenze

In Gladbeck stellt Jasmin Tabatabai diese erstmalig dem deutschen Publikum vor. Vielfalt sei dabei das Zauberwort: Keine stilistische Grenze, die nicht gesprengt, kein Genre, das diesmal nicht erforscht werde. Das Konzert präsentiert die Eventagentur PublicJazz mit Unterstützung der Volksbank Ruhr Mitte.

Aus acht Nationen kommen diesmal die Künstler der ersten Spielzeit der Reihe FineArtJazz zu insgesamt zehn Veranstaltungen, darunter das Konzert mit Jasmin Tabatabai und dem David Klein Quartett in die Mathias-Jakobs-Stadthalle.

Karten für die Veranstaltung in der Stadthalle gibt es bereits zu kaufen. Weitere Infos und Tickets gibt es online unter www.publicjazz.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.