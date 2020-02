Gladbeck. Arbeiten am Lehrschwimmbecken Südparkschule sind abgeschlossen. Und auch das Bad in Zweckel kann bis zum Abriss der Schule noch genutzt werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Schwimmbecken Südparkschule ist wieder geöffnet

Das Warten hat sich gelohnt: Seit Anfang Februar kann das Lehrschwimmbecken der Südparkschule in Rosenhügel wieder genutzt werden. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten, die die Stadt dort hat durchführen lassen, sind abgeschlossen.

Die Schadstoffsanierungsarbeiten waren besonders aufwändig

Schon im April 2019 sind die Arbeiten an dem Lehrschwimmbecken gestartet. Besonders aufwändig laut Stadtverwaltung: die Schadstoffsanierungsarbeiten, die für viele Verzögerungen bei den anderen Bauarbeiten gesorgt haben. Die Schwimmhalle wurde bis auf den Betonkern rückgebaut, anschließend das Bad neu abgedichtet. Dazu wurden auch neuer Estrich zwischen Boden und Fliesen im Becken sowie am Beckenumlauf eingearbeitet, die Wandflächen begradigt und die Bereiche komplett neu gefliest.

Auch die Bodeneinläufe, sämtliche Wasser- und Abwasserleitungen sowie alle Edelstahlleitern und Handläufe des Lehrschwimmbecken sind erneuert worden. Zusätzlich wurde auch noch eine neue Akustikdecke aus Alupaneel eingezogen. Zu guter Letzt erhielten die Flure, Umkleiden und Sanitäranlagen einen neuen Anstrich.

Im Technikbereich wurde zudem die Filter- und Dosiertechnik, wie zum Beispiel die Umwälzpumpen, erneuert. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf circa 465.000 Euro und bewegen sich trotz der umfangreichen unvorhergesehenen Schadstoffsanierungsarbeiten im kalkulierten Kostenrahmen.

Die Schüler mussten während dieser Zeit übrigens nicht komplett auf den Schwimmunterricht verzichten. Der fand nämlich so lange im Lehrschwimmbecken der ehemaligen Willy-Brandt-Schule in Zweckel statt. Die soll in absehbarer Zeit abgerissen werden. Und mit ihr natürlich auch das dortige Schwimmbad. Das sollte eigentlich schon ab Anfang des Jahres nicht mehr zur Verfügung stehen. Doch jetzt teilte die Stadtverwaltung mit, dass das Lehrschwimmbecken in Zweckel noch einige Monate genutzt werden kann.