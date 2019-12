Förderverein Gladbeck: So unterstützt der Förderverein das Museum

Gladbeck. Die Förderer unterstützen das Museum Wittringen nicht nur finanziell, sondern auch mit praktischem Engagement. Sie sind zudem Multiplikatoren.

Vergangenes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen – das liegt Walter Hüßhoff sehr am Herzen. Kein Wunder also, dass sich der 71-Jährige auch im Förderverein des städtischen Museums engagiert. „Geschichte muss bewahrt werden, und deshalb ist es uns ein Anliegen, die Zukunft dieses Museums mitzugestalten“, sagt Hüßhoff, der den vor sechs Jahren gegründeten Förderverein seit gut drei Jahren leitet.

Rund 4000 Euro konnte der Förderverein, dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden im zu Ende gehenden Jahr in das Museum in Wittringen investieren. Und weil die Stadt diese Summe verdoppelt, konnten zwei Nahdistanzbeamer und ein Luftentfeuchter angeschafft werden. Unterstützt werden soll das Museum beispielsweise auch bei der Anschaffung von Sammlungen und Einzelstücken, bei Maßnahmen zur Bewahrung und Restaurierung der Ausstellungstücke sowie bei der Finanzierung von Publikationen und wissenschaftlichen Arbeiten. Gastronomie Wittringen Bürgermeister: „Neue Schloss-Pächter sind ein Glücksgriff“ Der Verein unterstützt auch bei Veranstaltungen des Museums „Und das ist nur der finanzielle Part, mit dem uns der Förderverein unterstützt“, lobt Museumsleiter Alexander Borchard das Engagement der Förderer. „Der Verein ist uns auch bei unseren Veranstaltungen eine große Hilfe.“ Als Beispiele nennt er die Führungen durchs Haus, die „Winterabende im Museum“, den alljährlichen Museumstag im Mai, dessen Programm der Förderverein mit Bastelaktionen für Kinder, einem Museumsquiz und anderen Aktionen mitgestaltet. Zum dritten Mal hat der 30 Mitglieder zählende Förderverein in diesem Jahr am 1. Adventssonntag im Museum ein Café geöffnet. Bei Kaffee und Kuchen, Musik und Führungen durch die Dauer- und Sonderausstellung konnten sich die Besucher von der Hektik des parallel laufenden Weihnachtsmarktes am Schloss erholen. Museum Gladbeck Das städtische Museum Gladbeck präsentiert „Die große Liebe“ Für das kommende Jahr gibt’s selbstverständlich auch schon Pläne. Bereits bestellt ist die technische Ausstattung, die es auch Hörgeschädigten ermöglicht, bei Führungen den Erklärungen zu folgen. „Wir wollen einen Beitrag zur Inklusion leisten“, sagt Walter Hüßhoff. Und in die Vorbereitung der Veranstaltungen im Museum ist der Förderverein selbstverständlich auch wieder mit eingebunden. Gladbeck Kontakt zum Förderverein Dem Förderverein des städtischen Museums gehören aktuell 30 Mitglieder an. Der Jahresbeitrag beträgt 30 Euro. Unterstützer wie RWW, die Sparkassenstiftung, Juwelier Hahne und andere Spender sorgen dafür, dass der Verein jährlich einige Millionen Euro ins Museum investieren kann. Weitere Mitglieder und Spender sind natürlich erwünscht. Wer mitmachen möchte oder weitere Informationen über den Vereins wünscht, kann sich an den Vorsitzenden Walter Hüßhoff wenden: 62207 oder walter.hueshoff@gmx.de Die nächste Sonderausstellung dreht sich um die bewegte Gladbecker Sportgeschichte Bei den kommenden „Winterabenden“ geht es beispielsweise um spanische Kunst und Musik, um die Anfänge des Sportleraustauschs zwischen Gladbeck und Enfield, der schon länger besteht als die Partnerschaft der beiden Städte. Der Museumsleiter stellt, passend zur aktuellen Sonderausstellung „Die große Liebe“, Hochzeitsrituale aus vergangenen Zeiten vor. Auch an den Vorbereitungen der nächsten Sonderausstellung ist der Förderverein wieder beteiligt. Nach der „Großen Liebe“ geht es ab Mitte des kommenden Jahres um die bewegte Gladbecker Sportgeschichte. Inklusion Gladbeck: Behindertenbeirat befürwortet Aufzug am Museum Dankbar ist Alexander Borchard dem Förderverein auch für die gute Zusammenarbeit. „Zwischen den Vereinsmitgliedern, mir und meinem Team findet ein reger Ideenaustausch statt, von dem alle profitieren.“ Und es gibt noch einen Grund dafür, dass der Förderverein so wichtig ist für das städtische Museum: Er rührt kräftig die Werbetrommel für die Einrichtung selbst und die vielen Aktivitäten und Veranstaltungen dort. Oder wie Alexander Borchard es ausdrückt. „Ihr seid verdammt gute Multiplikatoren.“ Weitere Nachrichten Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck