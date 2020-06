Gladbeck: Stadt sucht Bufdi für Job im Freizeittreff

Im Freizeittreff Brauck bieten die Betreuer den Kindern im Stadtteil abwechslungsreiche Aktivitäten an (Archivbild).

Gladbeck Freiwilliges Engagement ist im Freizeittreff am Schulzentrum im Gladbecker Süden möglich. Für den Job werden Taschengeld und Zulagen gezahlt.

Das Amt für Jugend und Familie der Stadt Gladbeck sucht freiwilliges Engagement: im Freizeittreff Brauck gibt es im Gladbecker Süden ab dem 1. September die Möglichkeit, einen Bundesfreiwilligendienst zu leisten.

Rund 100 Kinder besuchen am Tag die Freizeiteinrichtung der Stadt

Der Freizeittreff befindet sich auf dem Schulgelände des Schulzentrums am Kortenkamp und ist Anlaufstelle für Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 18 Jahre. Wenn das Corona Virus die Welt nicht wie jetzt gerade im Griff hat, dann treffen sich im Freizeitzentrum durchschnittlich am Tag rund 100 Kinder und Jugendliche. Langeweile sieht dort anders aus, denn die Betreuer bieten den Kinder aus dem Stadtteil abwechslungsreiche Aktivitäten an.

Die Stadt Gladbeck fördert mit der Besetzung der Bundesfreiwilligendienst Stelle aktiv die Orientierung junger Menschen im Alter bis zu 25 Jahren. Der Bundesfreiwilligendienst bedeutet Engagement für die Gesellschaft. Dieser Dienst richtet sich an alle, die sich außerhalb von Schule oder Beruf engagieren wollen. Die Dauer des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) beträgt in der Regel zwölf Monate. Die Arbeitszeit beträgt 39 Stunden pro Woche. Bewerberinnen und Bewerber können unabhängig von ihrem Schulabschluss teilnehmen, sofern Sie die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Es gibt grundsätzlich keine Altersgrenze.

Bufdis erhalten ein Taschengeld und Zusatzleistungen in Höhe von 475 Euro

BFD-Leistende erhalten ein Taschengeld in Höhe von 330 Euro, sowie eine Geldersatzleistung für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 145 Euro. Die gesamten Beiträge für die gesetzliche Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung werden von der Stadt Gladbeck getragen. Eltern, deren Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und einen Freiwilligendienst leistet, können weiterhin Kindergeld beziehen. Im Laufe des Freiwilligendienstes ist zudem die Teilnahme an 25 Bildungstagen verbindlich.

Informationen zur Arbeit im Freizeittreff Brauck können von Montag bis Freitag zwischen 16 und 17 Uhr über Jochen Valtink beantwortet werden unter der Telefonnummer 39332. Schriftliche Bewerbungen können per Mail an jochen.valtink@jugend-in-gladbeck.de übersendet werden, oder an die Stadt Gladbeck, Amt für Jugend und Familie, Abteilung Jugendförderung, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck.

