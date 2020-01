Gladbeck. Kinder, deren Eltern drogensüchtig oder psychisch krank sind, brauchen Hilfe. In Gladbecker kümmert sich ein starkes Netzwerk um diese Fälle.

Gladbeck: Starkes Netzwerk hilft Kindern suchtkranker Eltern

In Gladbeck arbeitet ein starkes Netzwerk daran, Kindern psychisch- und suchterkrankter Eltern zu helfen. Zweimal jährlich kommen die Fachkräfte zusammen, die sich beruflich mit psychischen oder Suchterkrankungen beschäftigen. Ziel dieser Treffen ist ein kollegialer Austausch zwischen den Professionen und die gemeinsame Arbeit an gezielten Fallbeispielen.

Es geht um eine themenübergreifende Beratung der betroffenen Familien

Eine gute Vernetzung bedeutet nämlich eine themenübergreifende Beratung der betroffenen Familien. Zu diesem Netzwerk gehören zum Beispiel Schulsozialarbeiter, Sozialpädagogische Familienhilfen, der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes, Vertreter des St.-Antonius-Krankenhauses, Mitarbeiter der Frühen Hilfen in Gladbeck, das Jugendamt, das Jobcenter, die Frauenberatungsstelle, verschiedene Dienste des Caritasverbandes und noch weitere Akteure. Zusammen bearbeiten sie sowohl praktische als auch wissenschaftliche Aspekte. Konkrete Fallbeispiele werden anonym besprochen, um Familien effektiv und aus den Blickwinkeln der verschiedenen Professionen zu unterstützen.

Die Räumlichkeiten für den Austausch im Netzwerk werden bei jedem Treffen von einer anderen Institution zur Verfügung gestellt. So können die verschiedenen Netzwerkpartner sich und die Inhalte der jeweiligen Arbeit besser kennen lernen. Zuletzt trafen sich die Akteure an der Erich-Fried-Schule. Dort ging es um die Herausforderungen in der Schulsozialarbeit in Bezug auf psychische- oder suchterkrankte Familien.

„BlickKontakt“ bietet Sprechstunden für Schüler, Eltern und Lehrer

„BlickKontakt“, die Initiative für Kinder psychisch- und sucherkrankter Familien im Caritasverband, bietet sowohl an der Erich-Fried Schule, als auch an der Ingeborg-Drewitz Gesamtschule 14-tägige Sprechstunden für Schüler, Eltern und Lehrer an. Zudem gibt das Team altersentsprechende Informationen für Kinder und Jugendliche über psychische Erkrankungen und Sucht, vermittelt Hilfen und berät Eltern und Angehörige. Kinder und Jugendliche können darüber hinaus Einzel- und Gruppenangebote wahrnehmen.

Das nächste Treffen des Netzwerks wird im Mai im Jobcenter Gladbeck stattfinden. Interessierte Fachkräfte sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.